Семейная пара обнаружила скрытый этаж в недавно купленном старинном доме (видео)

Пара исследовала неизвестное ранее чердачное помещение, которое не было включено в объявление о продаже недвижимости 1890 года. Неожиданная находка вызвала бурную реакцию среди пользователей соцсетей.

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Недавно приобретенный старинный дом преподнес своим новым владельцам неожиданный сюрприз. Семейная пара обнаружила целый этаж, который не был указан в объявлении о продаже. Пользователь с ником _wrinkle314 поделился видео в TikTok.

Видео показывает, как пара исследует неизвестное ранее чердачное помещение. С момента публикации 12 января ролик набрал 3,8 миллиона просмотров. В кадре видно, как один мужчина осторожно поднимается по лестнице в новое пространство, а на экране появляется текст: "POV: Вы входите на этаж, который не был включен в объявление о продаже вашей недвижимости 1890 года…"

"Это одна из причин, по которой я его купил", — говорилось в подписи к ролику.

Внутри скрытого этажа обнаружились старинные обои, туалет и огромное окно от пола до потолка. Женщина за кадром удивленно замечает: "Давненько здесь никто не жил". Судя по всему, в помещении множество комнат, которые пара показывает зрителям – большинство из них пустые и давно заброшенные.

Неожиданная находка вызвала бурную реакцию среди пользователей TikTok. В комментариях зрители строили догадки о назначении этого пространства. Одни предположили, что это могло быть помещение для слуг, а другие вспомнили пугающие истории о так называемых "комнатах разочарований" – местах, где в прошлом могли прятать членов семьи с физическими или психическими заболеваниями.

"Честно говоря, это очень крутая находка! Надеюсь, у вас будет вдохновение для ее использования", – написал один из комментаторов.

Другие пользователи намекали на мистические события в доме и советовали провести обряд очищения.

"В комнате сзади произошло что-то плохое. Я бы освятила ваш дом", – написала одна женщина.

Ранее Фокус сообщал, что турист обнаружил в своем гостиничном номере полноценный самолет. Мужчина ожидал получить стандартный гостиничный номер. Однако вместо привычной обстановки он обнаружил внутри полноценный макет самолета.

Также стало известно, что обычный снаружи дом скрывает многовековую тайну в глубине сада. Покупатели дома получают редкую возможность исследовать пещеру, вырубленную в песчанике. Внутри расположены небольшая комната и круглая камера, соединенные между собой и оборудованные электричеством.