Сімейна пара виявила прихований поверх у нещодавно купленому старовинному будинку (відео)

Пара досліджувала невідоме раніше горищне приміщення, яке не було включене в оголошення про продаж нерухомості 1890 року. Несподівана знахідка викликала бурхливу реакцію серед користувачів соцмереж.

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Нещодавно придбаний старовинний будинок підніс своїм новим власникам несподіваний сюрприз. Сімейна пара виявила цілий поверх, який не був зазначений в оголошенні про продаж. Користувач із ніком _wrinkle314 поділився відео в TikTok.

Відео показує, як пара досліджує невідоме раніше горищне приміщення. З моменту публікації 12 січня ролик набрав 3,8 мільйона переглядів. У кадрі видно, як один чоловік обережно підіймається сходами в новий простір, а на екрані з'являється текст: "POV: Ви входите на поверх, який не був включений в оголошення про продаж вашої нерухомості 1890 року..."

"Це одна з причин, через яку я його купив", — йшлося у підписі до ролика.

Усередині прихованого поверху виявилися старовинні шпалери, туалет і величезне вікно від підлоги до стелі. Жінка за кадром здивовано зауважує: "Давненько тут ніхто не жив". Судячи з усього, в приміщенні безліч кімнат, які пара показує глядачам, — більшість із них порожні й давно занедбані.

Несподівана знахідка викликала бурхливу реакцію серед користувачів TikTok. У коментарях глядачі здогадувалися про призначення цього простору. Одні припустили, що це могло бути приміщення для слуг, а інші згадали моторошні історії про так звані "кімнати розчарувань" — місця, де в минулому могли ховати членів сім'ї з фізичними або психічними захворюваннями.

"Чесно кажучи, це дуже крута знахідка! Сподіваюся, у вас буде натхнення для її використання", — написав один із коментаторів.

Інші користувачі натякали на містичні події в домі та радили провести обряд очищення.

"У кімнаті ззаду сталося щось погане. Я б освятила ваш будинок", — написала одна жінка.

Раніше Фокус повідомляв, що турист виявив у своєму готельному номері повноцінний літак. Чоловік очікував отримати стандартний готельний номер. Однак замість звичної обстановки він виявив всередині повноцінний макет літака.

Також стало відомо, що звичайний зовні будинок приховує багатовікову таємницю в глибині саду. Покупці будинку отримують рідкісну можливість дослідити печеру, вирубану в пісковику. Усередині розташовані невелика кімната і кругла камера, з'єднані між собою та обладнані електрикою.