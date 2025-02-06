"Нічого собі": родина після купівлі будинку 1860 року вперше залізла на горище (фото)

Нові власники помешкання зайнялись капітальним ремонтом. У процесі вони знайшли дві додаткові кімнати на горищі, про які раніше навіть не здогадувались.

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Подружжя Рут та Тод з Каліфорнії (США) нещодавно придбали старий будинок 1860 року й не могли повірити своїм очам, коли вперше залізли на горище. Кадрами з екскурсії вони поділились в Instagram.

Нові власники помешкання зайнялись капітальним ремонтом. У процесі вони знайшли дві додаткові кімнати на горищі, про які раніше навіть не здогадувались.

Додаткові кімнати

"Коли оглядали будинок перед покупкою, то запитували попереднього власника про стан горища. Нам було цікаво, чи є там місце для перепланування, щоб розширити простір. Агент з нерухомості сказав, що не варто звертати на це увагу, оскільки там тільки місце для зберігання речей. Коли переїхали, очікування були настільки низькими, що ми були приголомшені, виявивши дві дитячі кімнати зі шпалерами, шафами для зберігання речей й навіть залізничним набором", — розповіла Рут в інтерв'ю журналу Newsweek.

Дитяча спальня на горищі старого будинку Фото: Instagram

Наш агент з нерухомості мав рацію — з низькими стелями це місце справді придатне лише для зберігання речей, але було цікаво відкрити для себе "капсулу часу" з минулого якоїсь дитини.

Думки людей

Пара опублікувала відео своєї знахідки в Instagram. Користувачі мережі почали активно коментувати побачене у кадрі.

"Навіщо купувати будинок, якщо можна піти на горище?";

"Це так круто. Можна зробити ремонт, підняти дах і таким чином розширити загальну площу будинку";

"Це дико! Потяг досі там… Круто, але моторошно";

"Нічого собі! Оце вам пощастило".

Нагадаємо, раніше подружня пара досліджувала горищне, яке не було включене в оголошення про продаж нерухомості 1890 року. Їхня несподівана знахідка викликала бурхливу реакцію серед користувачів соцмереж.

А от інший чоловік прийшов на огляд квартири й опісля довго не міг заспокоїтися. В одній з кімнат нового помешкання він побачив на паркеті білі обриси людського тіла, як це часто роблять правоохоронці на місці вбивства. Детальніше про цей випадок він розповів на одному з тематичних форумів на Reddit.