"Почула дивний скрип": жінка знайшла неймовірні речі у своєму 250-річному будинку

Глядачі попросили авторку відео розказати детальніше про таємничі знахідки, однак наразі у жінки значно більше питань, аніж відповідей.

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Жінка, яку звуть Амелія, натрапила на незбагненну знахідку під дошками підлоги у своєму 250-річному будинку. Авторка контенту з’явилась у соціальних мережах, щоб похвалитися скарбами, які їй вдалось там відкопати.

"Я помітила, що одна з дошок дерев’яної підлоги нічим не прикріплена, тому, коли ходиш, вона сильно скрипить. Знайшла під нею стару монету 1904 року — пенні Едуарда VII, книжку із золотим напиленням, якісь цвяхи та старий папір. Хочу пошукати й подивитися, чи вдасться знайти ще щось! Також маю багато запитань, наприклад, чому все це було там заховано?" — роздумує жінка.

Відео Амелії в TikTok швидко стало вірусним, зібравши приголомшливі 9,4 мільйона переглядів всього за шість днів. Глядачі попросили авторку розказати детальніше про зміст таємничої книги.

Згодом жінка поділилася наступним роликом, в якому продовжила свою розповідь: "Спочатку здавалося, що це звичайна книга, де були вклеєні старі портрети, але коли я заглибилася в книгу, все набуло моторошного вигляду — там були зображення пустого будинку з чорними тінями".

Припущення глядачів

Глядачі спробували знайти цьому раціональне пояснення.

"Можливо, тут показано, як вони будували будинок? Схоже на якусь сімейну історію. Дуже цікава знахідка", — написав один з них;

Інший додав: "Складається враження, що цей будинок зведений на попелищі. Можливо, сталась пожежа і потім його відбудували заново";

"Це вінтажна поштова книжка, у мене також є така з датами та фотографіями", — зазначив наступний користувач, зібравши велику кількість вподобайок.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, як чоловік випадково впустив iPhone у скриньку для пожертв, але храм в Індії тепер його не віддає.

Крім того, британець Марк Ворган знайшов картину на смітнику, а потім похизувався, що продав її за 26 500 фунтів стерлінгів (близько 1,4 млн гривень). Твір мистецтва віднесли до Британського музею, щоб експерти підтвердили його автентичність. З'ясувалось, що картина справжня, це 500-річна гравюра.