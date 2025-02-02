"Услышала странный скрип": женщина нашла удивительные вещи в своем 250-летнем доме

Зрители попросили хозяйку рассказать подробнее о таинственных находках, однако пока у женщины гораздо больше вопросов, чем ответов.

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Женщина, которую зовут Амелия, наткнулась на непостижимую находку под досками пола в своем 250-летнем доме. Автор контента появилась в социальных сетях, чтобы похвастаться сокровищами, которые ей удалось там откопать.

"Я заметила, что одна из досок деревянного пола ничем не прикреплена, поэтому, когда ходишь, она сильно скрипит. Нашла под ней старую монету 1904 года — пенни Эдуарда VII, книгу с золотым напылением, какие-то гвозди и старую бумагу. Хочу поискать и посмотреть, удастся ли найти еще что-то! Также у меня много вопросов, например, почему все это было там спрятано?" — размышляет женщина.

Видео Амелии в TikTok быстро стало вирусным, собрав потрясающие 9,4 миллиона просмотров всего за шесть дней. Зрители попросили автора рассказать подробнее о содержании таинственной книги.

Позже женщина поделилась еще одним роликом, в котором продолжила свой рассказ: "Сначала казалось, что это обычная книга, где были вклеены старые портреты, но когда я углубилась, все стало мрачным — там были изображения пустого дома с черными тенями".

Предположения зрителей

Зрители попытались найти этому рациональное объяснение.

"Возможно, здесь показано, как они строили дом? Похоже на какую-то семейную историю. Очень интересная находка", — написал один из них.

Другой добавил: "Складывается впечатление, что этот дом возведен на пепелище. Возможно, произошел пожар и потом его отстроили заново";

"Это винтажная почтовая книжка, у меня также есть такая с датами и фотографиями", — отметил следующий пользователь, собрав большое количество лайков.

Напомним, ранее Фокус писал о том, как мужчина случайно уронил iPhone в ящик для пожертвований, но храм в Индии теперь его не отдает.

Кроме того, британец Марк Уорган нашел картину на свалке, а потом похвастался, что продал ее за 26 500 фунтов стерлингов (около 1,4 млн гривен). Произведение искусства отнесли в Британский музей, чтобы эксперты подтвердили его подлинность. Выяснилось, что картина настоящая, это 500-летняя гравюра.