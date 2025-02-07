Жінка зняла старий килим у будинку й була приголомшена: що під ним (фото)

Нова власниця будинку, зведеного у 1928 році, нещодавно розпочала реставрувати помешкання й натрапила на цікавий сюрприз.

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Шанна Херрік із Західної Вірджинії (США) почала ремонт у своєму будинку близько місяця тому. Коли вона зняла килим на підлозі та сходах, то побачила старі шпалери із малюнками дітей. Детальніше про цю знахідку вона розповіла у TikTok.

"Ми зараз працюємо над реставрацією дерев'яної підлоги та сходів, які були повністю вкриті килимами. Коли зняли старе покриття, то побачили під ним зображення немовлят. Це робота художниці Бессі Піз Гутманн, яка була досить популярною в ті часи", — розповідає Шанна в інтерв'ю Newsweek.

Сюрприз під килимом

У ролику, опублікованому в TikTok, жінка показує цікаві малюнки більш детально, розглядаючи образи дітей у старовинному одязі на кожній зі сходинок. "Я не знаю, на що я сподівалася, але точно не на це", — зазначила вона в описі до вірусного відео.

Малюнки Бессі Піз Гутманн були досить популярними у ті часи Фото: TikTok

Згодом хазяйка розповіла своїм допитливим глядачам, що цей будинок зведений в 1928 році, а сходи, про які йде мова, — головні в помешканні, тому смішні малюнки, на її думку, виглядають там недоречно. "Хоча я розумію, наскільки вони унікальні та цікаві, але це мене тривожить. Вибачте всі, у кого інше думка", — додала Харрік.

Думки глядачів

Глядачі втрутилися у дискусію та відреагували на побачене у кадрі.

"Як хтось міг приховати таку красу?";

"Дивне у вас розуміння прекрасного";

"О Боже! Це дивовижно. Я б залишила їх і насолоджувалася";

"А що вам заважає? Намалюйте у себе вдома і насолоджуйтесь";

"Я демонтував незліченну кількість сходів. Жодного разу не знаходив нічого подібного".

Нагадаємо, жінка, яку звуть Амелія, натрапила на незбагненну знахідку під дошками підлоги у своєму 250-річному будинку. Вона з’явилась у соціальних мережах, щоб похвалитися скарбами, які їй вдалось там відкопати.

А от подружжя Рут та Тод з Каліфорнії (США) нещодавно придбали старий будинок 1860 року й не могли повірити своїм очам, коли вперше залізли на горище.