Сім'я взялась за відновлення 135-річного будинку, а потім побачила, що під ним (фото)
Власники залізли у підвал, схожий на погріб, й виявили, що будинок тримається на акуратно розміщених польових каменях, а в деяких місцях стоїть на землі та глині.
Кайлі МакКой та її чоловік купили історичний будинок в Міннесоті (США) для реставрації, але не були готові до величезної проблеми, з якою зіткнулися, коли почали капітальний ремонт. Подружжя мріяло виховати в цій оселі шістьох дітей, однак зараз плани доводиться змінювати. Про це вони розповіли на своїй сторінці в Instagram.
За словами МакКой, цей будинок звели ще у 1895-му. Вона переселилась туди у 2014 році й мріяла реконструювати нерухомість, однак нещодавно дізналась про серйозну проблему з фундаментом.
"Ми роками мріяли про місце, де ми могли б насолоджуватися спілкуванням і запрошувати гостей. 19 квітня 2024 року, коли екскаватор почав копати з південного боку, то так і не дістався до фундаменту. Земля ставала занадто в’язкою, тож водій зупинився, щоб не завалити їдальню", — розповідає МакКой в інтерв'ю Newsweek.
Власники залізли у підвал, схожий на погріб, й виявили, що будинок тримається на акуратно розміщених польових каменях, а в деяких місцях стоїть на землі та глині. Їм довелося повністю змінити проєкт реконструкції, урізавши деякі статті витрат, аби виправити цей недолік.
"Реалістично оцінюючи бюджет, ми відмовилися від деяких речей, зокрема каміна на дровах і сауни. Проблема з фундаментом обійшлась нам 50 тисяч доларів", — додає Кайлі.
Зрештою, будинок вдалось підняти на 18 дюймів, щоб встановити фундамент. У кліпі в Instagram господарі продемонстрували, як проводяться реставраційні роботи. Користувачі мережі почали активно коментувати побачене й ділитися власними історіями.
"Мій будинок 1860-х років. Кухонна частина стоїть на двох пнях, які покладені один на одного. Будинок тоне, поки ми з вами говоримо", — написав один з учасників обговорення. Інший додав: "Цілком очікував побачити щось подібне".
Нагадаємо, раніше Тамі Нуксалл із США виявила дивовижні "реліквії" на покинутому ранчо своїх предків у штаті Орегон, яке вона ремонтує останні три літа. Фотографіями знахідок жінка поділилася на одному з тематичних форумів в Reddit, зібравши безліч реакцій та коментарів.
А от британка, яку звуть Ві, перетворила старий сарай на затишний будиночок у мініатюрі, аби не платити за дорогий газ й заодно розширити житловий простір для відпочинку. Результатами своїх старань вона поділилася у соціальних мережах.