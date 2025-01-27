Сім'я взялась за відновлення 135-річного будинку, а потім побачила, що під ним (фото)

Власники залізли у підвал, схожий на погріб, й виявили, що будинок тримається на акуратно розміщених польових каменях, а в деяких місцях стоїть на землі та глині.

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Кайлі МакКой та її чоловік купили історичний будинок в Міннесоті (США) для реставрації, але не були готові до величезної проблеми, з якою зіткнулися, коли почали капітальний ремонт. Подружжя мріяло виховати в цій оселі шістьох дітей, однак зараз плани доводиться змінювати. Про це вони розповіли на своїй сторінці в Instagram.

За словами МакКой, цей будинок звели ще у 1895-му. Вона переселилась туди у 2014 році й мріяла реконструювати нерухомість, однак нещодавно дізналась про серйозну проблему з фундаментом.

"Ми роками мріяли про місце, де ми могли б насолоджуватися спілкуванням і запрошувати гостей. 19 квітня 2024 року, коли екскаватор почав копати з південного боку, то так і не дістався до фундаменту. Земля ставала занадто в’язкою, тож водій зупинився, щоб не завалити їдальню", — розповідає МакКой в інтерв'ю Newsweek.

Власники залізли у підвал, схожий на погріб, й виявили, що будинок тримається на акуратно розміщених польових каменях, а в деяких місцях стоїть на землі та глині. Їм довелося повністю змінити проєкт реконструкції, урізавши деякі статті витрат, аби виправити цей недолік.

Будинок тримається на польових каменях Фото: Instagram

"Реалістично оцінюючи бюджет, ми відмовилися від деяких речей, зокрема каміна на дровах і сауни. Проблема з фундаментом обійшлась нам 50 тисяч доларів", — додає Кайлі.

Зрештою, будинок вдалось підняти на 18 дюймів, щоб встановити фундамент. У кліпі в Instagram господарі продемонстрували, як проводяться реставраційні роботи. Користувачі мережі почали активно коментувати побачене й ділитися власними історіями.

"Мій будинок 1860-х років. Кухонна частина стоїть на двох пнях, які покладені один на одного. Будинок тоне, поки ми з вами говоримо", — написав один з учасників обговорення. Інший додав: "Цілком очікував побачити щось подібне".

Нагадаємо, раніше Тамі Нуксалл із США виявила дивовижні "реліквії" на покинутому ранчо своїх предків у штаті Орегон, яке вона ремонтує останні три літа. Фотографіями знахідок жінка поділилася на одному з тематичних форумів в Reddit, зібравши безліч реакцій та коментарів.

А от британка, яку звуть Ві, перетворила старий сарай на затишний будиночок у мініатюрі, аби не платити за дорогий газ й заодно розширити житловий простір для відпочинку. Результатами своїх старань вона поділилася у соціальних мережах.