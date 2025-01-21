Жінка купила будинок 1950-х років й знайшла там прихований сюрприз (фото)

Нова власниця помешкання самостійно прибирала меблі та речі попередніх господарів, і була здивована, знайшовши у підвалі близько 30 коробок з речами.

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Жінка із США, яка просила не розголошувати її справжнього імені, недавно придбала будинок 1950-х років й знайшла там прихований "сюрприз". Фотографією знайдених коробок вона поділилася у дописі на одному з тематичних форумів на Reddit.

"Ми заощадили трохи грошей на іпотеку. Самостійно прибирали решту меблів та речей попередніх власників, і були здивовані, знайшовши у підвалі близько 30 коробок зі старими книгами", — розповіла авторка історії.

Цікава знахідка

На опублікованому знімку можна побачити деякі з видань, що були всередині коробок, зокрема "Альманах бідного Річарда" Бенджаміна Франкліна, вперше опублікований у 1732 році, і "Гобіт" Дж. Р. Р. Толкіна, що вийшов друком в 1937 році.

У підвалі зберігались старі книги Фото: Reddit

"Усі коробки надзвичайно запилені, а на деяких з них навіть є мишачий послід! Почала переглядати видання і була здивована, коли побачила комплект "Володаря перснів" 1966 року, а також видання "Гобіт" 1966 року. Крім того, там були газетні та журнальні вирізки, розкладені у паперові пакети з етикетками, де йшлося про старіння і здоров'я", — додає американка.

Вона планує подарувати більшість книг, виданих переважно у 1960-х роках, місцевій книгарні, залишивши собі лише кілька примірників на пам’ять.

Реакція глядачів

Користувачі Reddit почали активно ділитися своїми думками у коментарях.

"Я заздрю!";

"Це все одно, що знайти скарб";

"Ого, це, мабуть, справжнісінький скарб. Книги зберігають спогади";

"Приємна знахідка";

"Уявіть, скільки людей тримали в руках ці видання".

Власниця будинку планує подарувати більшість книг Фото: Reddit

Нагадаємо, раніше Марсель, який живе у Техасі (США), знайшов в струмку біля свого будинку викинуту валізу й вирішив її відкрити. Чоловік був дуже здивований тим, що побачив всередині. Своєю знахідкою він поділився на одному з тематичних форумів на платформі Reddit, зібравши понад 28 тисяч вподобайок і 5 тисяч коментарів.

Крім того, однак жінка придбала свічник всього за 4 долари й була абсолютно приголомшена, дізнавшись про його справжню вартість. У вірусному дописі на Reddit вона поділилася фотографією своєї знахідки й розповіла про деталі цієї історії.