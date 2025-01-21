Женщина купила дом 1950-х годов и нашла там скрытый сюрприз (фото)

Новая владелица квартиры самостоятельно убирала мебель и вещи предыдущих хозяев, и была удивлена, найдя в подвале около 30 коробок с вещами.

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Женщина из США, которая просила не разглашать ее настоящего имени, недавно приобрела дом 1950-х годов и нашла там скрытый "сюрприз". Фотографией найденных коробок она поделилась в посте на одном из тематических форумов на Reddit.

"Мы сэкономили немного денег на ипотеку. Самостоятельно убирали остальную мебель и вещи предыдущих владельцев, и были удивлены, найдя в подвале около 30 коробок со старыми книгами", — рассказала автор истории.

Интересная находка

На опубликованном снимке можно увидеть книги, которые были внутри коробок, в частности "Альманах бедного Ричарда" Бенджамина Франклина, впервые опубликованный в 1732 году, и "Хоббит" Дж. Р. Р. Толкина, вышедший в свет в 1937 году.

В подвале хранились старые книги Фото: Reddit

"Все коробки чрезвычайно запылены, а на некоторых из них даже есть мышиный помет! Я начала просматривать издания и была удивлена, когда увидела комплект "Властелина колец" 1966 года, а также издание "Хоббит" 1966 года. Кроме того, там были газетные и журнальные вырезки, разложенные в бумажные пакеты с этикетками, где говорилось о старении и здоровье", — добавляет американка.

Она планирует подарить большинство книг, изданных преимущественно в 1960-х годах, местному книжному магазину, оставив себе лишь несколько экземпляров на память.

Реакция зрителей

Пользователи Reddit начали активно делиться своими мыслями в комментариях.

"Я завидую!";

"Это все равно, что найти сокровище";

"Ого, это, наверное, самое настоящее сокровище. Книги хранят воспоминания";

"Приятная находка";

"Представьте, сколько людей держали в руках эти издания".

Владелица дома планирует подарить большинство книг Фото: Reddit

Напомним, ранее Марсель, который живет в Техасе (США), нашел в ручье возле своего дома выброшенный чемодан и решил его открыть. Мужчина был очень удивлен тем, что увидел внутри. Своей находкой он поделился на одном из тематических форумов на платформе Reddit, собрав более 28 тысяч лайков и 5 тысяч комментариев.

Кроме того, однако женщина приобрела подсвечник всего за 4 доллара и была совершенно ошеломлена, узнав о его настоящей стоимости. В вирусном посте на Reddit она поделилась фотографией своей находки и рассказала о деталях этой истории.