Зрівняли із землею: чоловік купив "приречений" будинок на пляжі за $200 тисяч (фото)

На початку січня міська рада постановила, що будинок потрібно зрівняти з землею. Власник сказав, що міг би опиратися цьому рішенню, але вирішив підкоритися.

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Бізнесмен-мільйонер Дон Ваккаро придбав розкішний будинок на елітному острові Нантакет, що в Массачусетсі (США), за ціною у $200 тисяч доларів. Уже через пів року після цього місцеві чиновники оголосили житло непридатним і розпорядились знести його через ерозію берегової лінії. Про це пише видання New York Post.

Дон Ваккаро — досвідчений інвестор, який вже десять років володіє сусідньою нерухомістю, тож він добре усвідомлював, що може статися, але все одно вирішив ризикнути.

Будинок під знесення

Будинок за адресою 28 Sheep Pond Road, який американець придбав минулого літа за $200 тисяч, свого часу оцінювався трохи менше ніж в $2 мільйони. Його загальна площа 1783 квадратних футів, зокрема до послуг мешканців три спальні та дві ванні кімнати.

Будинок Дона Ваккаро знесли Фото: Kit Noble

Повідомляється, що прибережна дорога, на якій стояв дім, нещодавно зазнала ерозії. Це призвело до різкого падіння цін на житло, оскільки через стихію низка інших об'єктів нерухомості неподалік також були визнані непридатними для проживання.

Тиждень тому Ваккаро найняв бульдозер, щоб знести свій будинок, перш ніж він сам впаде в океан. "Мій загальний чистий збиток склав близько $400 тисяч. Це був найгірший сценарій", — прокоментував бізнесмен.

Дім приречений

На початку січня міська рада постановила, що цей будинок потрібно зрівняти з землею з міркувань безпеки. Власник сказав, що міг би опиратися цьому рішенню, але вирішив підкоритися.

На початку січня міська рада постановила, що цей будинок потрібно зрівняти з землею Фото: Kit Noble

Нагадаємо, Пенні Вілбі з Великої Британії розповіла, що батьки звели для неї крихітний будиночок у своєму саду, щоб вона не витрачала гроші на оренду. Нещодавно жінка провела екскурсію апартаментами та поділилась відчуттями на сторінці у TikTok.

А от батько Айзека Френча з міста Дірі, що в американському штаті Айдахо, одного разу побачив на сусідській фермі занедбаний вагон й подумав, що з нього можна придумати щось цікаве. Однак тоді чоловік й не сподівався, що реалізація амбітного проєкту допоможе його нащадкам за бажання більше ніколи не працювати.