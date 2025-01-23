Сравняли с землей: мужчина купил "обреченный" дом на пляже за $200 тысяч (фото)

В начале января городской совет постановил, что дом нужно сравнять с землей. Владелец сказал, что мог бы сопротивляться этому решению, но решил подчиниться.

Related video

Бизнесмен-миллионер Дон Ваккаро приобрел роскошный дом на элитном острове Нантакет, что в Массачусетсе (США), по цене в $200 тысяч долларов. Уже через полгода после этого местные чиновники объявили жилье непригодным и распорядились снести его из-за эрозии береговой линии. Об этом пишет издание New York Post.

Дон Ваккаро — опытный инвестор, который уже десять лет владеет соседней недвижимостью, поэтому он хорошо осознавал, что может произойти, но все равно решил рискнуть.

Дом под снос

Дом по адресу 28 Sheep Pond Road, который американец приобрел прошлым летом за $200 тысяч, в свое время оценивался чуть меньше чем в $2 миллиона. Его общая площадь 1783 квадратных футов, к услугам жильцов три спальни и две ванные комнаты.

Дом Дона Ваккаро снесли Фото: Kit Noble

Сообщается, что прибрежная дорога, на которой стоял дом, недавно подверглась эрозии. Это привело к резкому падению цен на жилье, поскольку из-за стихии ряд других объектов недвижимости неподалеку также были признаны непригодными для проживания.

Неделю назад Ваккаро нанял бульдозер, чтобы снести свой дом, прежде чем он сам упадет в океан. "Мой общий чистый убыток составил около $400 тысяч. Это был худший сценарий", — прокомментировал бизнесмен.

Дом обречен

В начале января городской совет постановил, что этот дом нужно сравнять с землей из соображений безопасности. Владелец сказал, что мог бы сопротивляться этому решению, но решил подчиниться.

В начале января городской совет постановил, что этот дом нужно сравнять с землей Фото: Kit Noble

Напомним, Пенни Уилби из Великобритании рассказала, что родители возвели для нее крошечный домик в своем саду, чтобы она не тратила деньги на аренду. Недавно женщина провела экскурсию по апартаментам и поделилась ощущениями на странице в TikTok.

А вот отец Айзека Френча из города Дири, что в американском штате Айдахо, однажды увидел на соседской ферме заброшенный вагон и подумал, что из него можно придумать что-то интересное. Однако тогда мужчина и не надеялся, что реализация амбициозного проекта поможет его потомкам при желании больше никогда не работать.