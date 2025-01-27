Семья взялась за реконструкцию 135-летнего дома, а потом увидела, что под ним (фото)

Владельцы залезли в подвал, похожий на погреб, и обнаружили, что дом держится на аккуратно размещенных полевых камнях, а в некоторых местах стоит на земле и глине.

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Кайли МакКой и ее муж купили исторический дом в Миннесоте (США) для реставрации, но не были готовы к огромной проблеме, с которой столкнулись, когда начали капитальный ремонт. Супруги мечтали воспитать в этом доме шестерых детей, однако сейчас планы приходится менять. Об этом они рассказали на своей странице в Instagram.

По словам МакКой, этот дом построили еще в 1895-м. Она переселилась туда в 2014 году и мечтала реконструировать недвижимость, однако недавно узнала о серьезной проблеме с фундаментом.

"Мы годами мечтали о месте, где могли бы наслаждаться общением и приглашать гостей. 19 апреля 2024 года, когда экскаватор начал копать с южной стороны, то так и не добрался до фундамента. Земля становилась слишком вязкой, поэтому водитель остановился, чтобы не завалить столовую", — рассказывает МакКой в интервью Newsweek.

Владельцы залезли в подвал, похожий на погреб, и обнаружили, что дом держится на аккуратно размещенных полевых камнях, а в некоторых местах стоит на земле и глине. Им пришлось полностью изменить проект реконструкции, урезав некоторые статьи расходов, чтобы исправить этот недостаток.

Дом держится на полевых камнях Фото: Instagram

"Реалистично оценивая бюджет, мы отказались от некоторых вещей, в частности камина на дровах и сауны. Проблема с фундаментом обошлась нам в 50 тысяч долларов", — добавляет Кайли.

В конце концов, дом удалось поднять на 18 дюймов, чтобы установить фундамент. В клипе в Instagram хозяева продемонстрировали, как проводятся реставрационные работы. Пользователи сети начали активно комментировать увиденное и делиться собственными историями.

"Мой дом 1860-х годов. Кухонная часть стоит на двух пнях, которые положены друг на друга. Дом тонет, пока мы с вами говорим", — написал один из участников обсуждения. Другой добавил: "Вполне ожидал увидеть нечто подобное".

Напомним, ранее Тами Нуксалл из США обнаружила удивительные "реликвии" на заброшенном ранчо своих предков в штате Орегон, которое она ремонтирует последние три лета. Фотографиями находок женщина поделилась на одном из тематических форумов в Reddit, собрав множество реакций и комментариев.

А вот британка, которую зовут Ви, превратила старый сарай в уютный домик в миниатюре, чтобы не платить за дорогой газ и заодно расширить жилое пространство для отдыха. Результатами своих стараний она поделилась в социальных сетях.