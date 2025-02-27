Мужчина нашел деталь за $30: теперь очень жалеет, потому что потерял целое богатство (фото)

Зак вместе со своей женой ведет успешный бизнес, часто перебирая интересные вещи в комиссионных магазинах и на уличных распродажах для перепродажи.

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35-летний Зак наткнулся на часть авиационного двигателя в комиссионном магазине в Вашингтоне (США). Мужчина приобрел деталь за $30, а позже обнаружил, что она может стоить в разы больше — более $223 тысяч. Эта история попала в тренды платформы Reddit.

"Нашел деталь реактивного двигателя стоимостью $223 тысячи за $30 на Goodwill. Могу ли я что-то с ней делать без сопроводительных документов? Нет. Но я все равно ее купил", — написал американец.

Нашел настоящее сокровище

Зак вместе со своей женой ведет успешный бизнес на eBay, часто перебирая интересные вещи в комиссионных магазинах и на уличных распродажах для перепродажи.

"Я хожу в комиссионные магазины в среднем один-два раза в неделю. Мне нравится искать сокровища в чужом хламе", — объясняет он.

Деталь авиационного двигателя Фото: Reddit

В своем посте на Reddit мужчина поделился скриншотом с сайта Aeroval, где указаны подробные технические характеристики компонента, а также его цена за единицу, что составляет $223 тысячи. Номер детали (P/N) на части двигателя, которую он приобрел, совпадал с номером детали, указанным на этом ресурсе.

Большое разочарование

После дальнейших исследований Зак понял, что номер относился только к одной из секций, а на самом деле двигатель состоит из нескольких частей. Поэтому стоимость его находки также значительно меньше.

"Сейчас я осознаю, что не смогу получить даже небольшую часть этой суммы, если вообще смогу продать деталь. Просто странно, что кто-то выбросил часть двигателя самолета, который оценивается в сотни тысяч долларов, даже если он не функционирует", — добавил мужчина.

На двигателе есть серийный номер Фото: Reddit

Напомним, житель штата Миссури (США) Нил Ленсдаун сделал невероятное открытие на своем собственном земельном участке неподалеку от Рок-Порта. Заметив блеск в болоте, он нашел кольцо, которое было утеряно 44 года назад. После тщательной очистки ювелирного изделия, Лэнсдаун начал поиски настоящего владельца и, что интересно, сумел его найти.

Тем временем в Великобритании 42-летний сантехник Дэвид Данн превратил свое хобби по поиску сокровищ в прибыльное занятие. Используя металлоискатель, он нашел в своей родной деревне старинный клад, который пролежал в земле более 17 веков. Недавно Данн продал эту историческую находку на аукционе за удивительную сумму.