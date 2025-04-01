Собака приніс господареві "палицю": той не повірив, коли дізнався всю правду (фото)
18-річний Тамаш з Нідерландів вийшов на прогулянку на пляж й не очікував, що за допомогою свого собаки зробить неймовірне відкриття. Хлопець знайшов дивний предмет, що візуально нагадував чорний зуб завбільшки з долоню.
Детальніше про це він розповів на одному з тематичних форумів у Reddit. "Щойно знайшов це на голландському пляжі. Схоже на зуб. Хто-небудь знає, що це?" — запитав автор в дописі.
Тамаш пояснив, що він з сім’єю та своєю собакою гуляв на пляжі Лангевельдерслаг, приблизно в годині їзди від Амстердама, щоб насолодитися гарною погодою.
"У якийсь момент я побачив, що пес біжить до мене з чимось у пащі. Спочатку подумав, що це палиця, і навіть кинув її, щоб погратися", — зізнався молодий чоловік у розмові з Newsweek.
Він вирішив принести "палицю" додому і розмістив фотографію на форумі. Це викликало великий резонанс, зібравши сотні вподобайок та десятки коментарів. Люди припустили, що це кіготь лінивця, зуб акули чи навіть палець птерозавра.
Врешті-решт автор отримав відповідь від зооархеолога, який повідомив, що ця знахідка, швидше за все, є скам'янілим рогом, ймовірно, європейського бізона, який жив від 100 000 до 25 000 років тому.
Під час останнього льодовикового максимуму (LGM) 8% поверхні планети було вкрито льодом. Період завершився близько 19 000 років тому, після чого почався процес потепління і танення, що тривав десь 8 000 років.
Тамаш також надіслав фотографії до Naturalis Biodeversity Cennter, найбільшого музею природничої історії в Нідерландах, щоб підтвердити знахідку. Він додав: якщо центр зацікавиться, то "було б дуже круто виставити її в музеї".
Нагадаємо, раніше Фокус писав, як чоловік розчищав свою ділянку, прибираючи старі кущі та важке каміння. У процесі він натрапив на велику кам'яну споруду під землею, яка, як йому здалося, могла бути стародавнім похованням.
28-річний американець Ноа Сіммонс зробив несподіване відкриття, коли всього за 20 доларів придбав на розпродажі ноутбук зразка 1997 року. Він натрапив на щось дуже цінне — зворушливе есе, написане 11-річним хлопчиком Дрю.