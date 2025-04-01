Собака приніс господареві "палицю": той не повірив, коли дізнався всю правду (фото)

18-річний Тамаш з Нідерландів вийшов на прогулянку на пляж й не очікував, що за допомогою свого собаки зробить неймовірне відкриття. Хлопець знайшов дивний предмет, що візуально нагадував чорний зуб завбільшки з долоню.

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Детальніше про це він розповів на одному з тематичних форумів у Reddit. "Щойно знайшов це на голландському пляжі. Схоже на зуб. Хто-небудь знає, що це?" — запитав автор в дописі.

Тамаш пояснив, що він з сім’єю та своєю собакою гуляв на пляжі Лангевельдерслаг, приблизно в годині їзди від Амстердама, щоб насолодитися гарною погодою.

"У якийсь момент я побачив, що пес біжить до мене з чимось у пащі. Спочатку подумав, що це палиця, і навіть кинув її, щоб погратися", — зізнався молодий чоловік у розмові з Newsweek.

Він вирішив принести "палицю" додому і розмістив фотографію на форумі. Це викликало великий резонанс, зібравши сотні вподобайок та десятки коментарів. Люди припустили, що це кіготь лінивця, зуб акули чи навіть палець птерозавра.

Чоловік розмістив фотографію на форумі Фото: Reddit

Врешті-решт автор отримав відповідь від зооархеолога, який повідомив, що ця знахідка, швидше за все, є скам'янілим рогом, ймовірно, європейського бізона, який жив від 100 000 до 25 000 років тому.

Під час останнього льодовикового максимуму (LGM) 8% поверхні планети було вкрито льодом. Період завершився близько 19 000 років тому, після чого почався процес потепління і танення, що тривав десь 8 000 років.

Тамаш також надіслав фотографії до Naturalis Biodeversity Cennter, найбільшого музею природничої історії в Нідерландах, щоб підтвердити знахідку. Він додав: якщо центр зацікавиться, то "було б дуже круто виставити її в музеї".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, як чоловік розчищав свою ділянку, прибираючи старі кущі та важке каміння. У процесі він натрапив на велику кам'яну споруду під землею, яка, як йому здалося, могла бути стародавнім похованням.

28-річний американець Ноа Сіммонс зробив несподіване відкриття, коли всього за 20 доларів придбав на розпродажі ноутбук зразка 1997 року. Він натрапив на щось дуже цінне — зворушливе есе, написане 11-річним хлопчиком Дрю.