Малюк постійно носив шкарпетки в роті: мама й подумати не могла чому (фото)

Мама дуже здивувалась, помітивши, що її однорічний син постійно ходить зі шкарпетками у роті. Втім, потім з'ясувалося, що малюк просто наслідує свого найкращого друга — чорного лабрадора.

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Джанайє Джоанна Стір завантажила зворушливе відео на свою сторінку в TikTok із підписом "брат і сестра по шкарпетках". Цей ролик викликав справжній фурор в інтернеті, зібравши з моменту публікації понад 40 тисяч переглядів.

Жінка розповіла виданню Newsweek, що її син Доусон протягом кількох тижнів поводився досить дивно. "Він тримав шкарпетки у роті. Іноді навіть знімав їх з власних ніг і клав до рота", — пояснила мама.

Малюк наслідує собаку

Лише нещодавно жінка зрозуміла, що син наслідує свого найкращого друга — чорного лабрадора Сейджа. Вона пояснює, що дуже хотіла, щоб дитина росла з собаками: "Це вчить дружбі з раннього віку, а також тому, як ставитися до інших живих істот з добротою та повагою".

Втім, переваги взаємодії з собаками для дітей не обмежуються лише соціалізацією. Дослідження, опубліковане в журналі Preventive Medicine Reports за 2022 рік, засвідчило, що діти віком від двох до п'яти років, які регулярно взаємодіють із собаками під час прогулянок та ігор, отримують користь від підвищеної фізичної активності, а також мають кращий сон та менше часу проводять перед екранами.

Хлопчик наслідує свого найкращого друга — чорного лабрадора Сейджа Фото: TikTok

За словами Стір, їхній собака був мисливцем, ловив качок та птицю, і навіть отримав титул юніора Американського кінологічного клубу.

Лабрадор швидко став справжнім другом малюка в усіх його витівках. "Доусон любить використовувати пса як табуретку, щоб залізти на диван чи підтягнутися самостійно. Сейдж подобається йому допомагати. До того ж він завжди під стільчиком, щоб підбирати їжу", — додала матір.

Нагадаємо, у штаті Карнатака (Індія) пітбуль Бхіма героїчно врятував дітей від смертельної небезпеки, пожертвувавши власним життям. Трагічний випадок стався у вівторок, 18 березня, в селі Каттайа.

Тим часом 18-річний Тамаш із Нідерландів вирушив на звичайну прогулянку пляжем, навіть не підозрюючи, що завдяки своєму собаці зробить неймовірне відкриття. Хлопець натрапив на загадковий об'єкт, що нагадував гігантський чорний зуб, розміром із долоню.