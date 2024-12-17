Націлилися на тотальне знищення: вчені знайшли ключ до позбавлення від постільних клопів

Постільні клопи є серйозною загрозою мільйонам будинків і впродовж останніх десятиліть вони стають тільки небезпечнішими. Намагаючись розкрити секрет їхньої адаптації, вчені відкрили для себе кілька їхніх таємниць, які можуть стати їхньою слабкістю.

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Учені з Техаського університету в Арлінгтоні (UTA) представили високоякісний еталонний геном звичайного клопа (Cimex lectularius), що є важливим досягненням для розуміння і боротьби з одним із найнеприємніших шкідників, які вражають безліч будинків по всьому світу. У майбутньому він може стати ключем до ефективної боротьби з цими загарбниками місць відпочинку, пише University of Texas at Arlington.

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Дослідження, опубліковане в журналі Journal of Heredity, надало науці нові інструменти для вивчення біології, еволюції та стійкості клопів до пестицидів. Оновлений геном може призвести до поліпшення стратегій боротьби зі шкідниками та глибшого розуміння їхньої адаптації до людського середовища, кажуть автори. Тодд Кастоу, професор біології в UTA і автор дослідження, розповів про значення цього прориву, заявивши: "Цей новий високоякісний еталонний геном є цінним ресурсом для розширення наукових досліджень цього шкідника, що відроджується з медичного та економічного погляду, — це цінний ресурс для розширення наукових досліджень".

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Яннік Франсіолі, аспірант, який працює в лабораторії Кастоу, і співавтор роботи, наголосив на важливості розуміння закономірностей еволюції клопів, пов'язаних із людиною, особливо відзначивши їхню історичну стійкість у наших популяціях. Хоча клопи докучали людству протягом тисяч років, їхня поширеність різко скоротилася після впровадження ДДТ у 1940-х роках. Ефективність цього пестициду дала змогу майже повністю знищити інвазію в промислово розвинених країнах. Однак у 1990-х роках зростання стійкості до інсектицидів, заборона ДДТ через небезпеку для нашого здоров'я і зростання кількості міжнародних поїздок призвели до відновлення епідемії.

Нещодавні спалахи у великих містах, зокрема в Парижі напередодні Олімпіади 2024 року, знову привернули увагу громадськості до цієї проблеми. Команда вчених виділила ДНК із замороженого зразка клопа і використовувала передові технології секвенування, щоб скласти його повний геном на рівні хромосом. Аналіз виявив 15 хромосом — 13 аутосом і дві статеві хромосоми (X1 і X2), що дає чітку генетичну карту для вивчення таких важливих ознак клопів, як стійкість до інсектицидів.

Розуміння статевих хромосом особливо перспективне для дослідників, заявили вони. Статеві ознаки можуть бути спрямовані на розробку інноваційних методів боротьби зі шкідниками, що включають контроль їхньої популяції та знищення їхньої фертильності. Кастоу зазначив: "Цей новий фундаментальний ресурс дасть змогу дослідникам глибше зрозуміти генетичну основу ознак комахи, що спричиняють такі проблеми, як стійкість до інсектицидів, що вкрай важливо для розроблення більш ефективних стратегій боротьби зі шкідниками".

Стійкість клопа багато в чому пояснюється його генетичною адаптацією, зокрема здатністю протистояти хімічним препаратам. У звіті Національної асоціації по боротьбі зі шкідниками за 2023 рік ідеться про те, що від початку 2000-х років кількість звернень до служб по боротьбі з клопами збільшилася майже на 70%, що свідчить про глобальні масштаби проблеми. Економічні наслідки також стали досить помітними: витрати на винищення клопів становлять від 300 до 5000 доларів на сім'ю, залежно від ступеня зараження і методу обробки.

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