Капібари "захопили" ціле місто в Аргентині (фото, відео)

Найбільші у світі гризуни капібари буквально окупували аргентинське місто Нордельта з населенням 45 000 осіб. Милі тварини поступово стають загрозою для людей.

Related video

Біологи кажуть, що капібари почали розмножуватися ще під час пандемії коронавірусу 2020 року, коли жителі міста воліли сидіти вдома, повідомила газета The New York Times.

Місто Нордельта розташоване на північ від столиці Буенос-Айреса. Гризуни встигли колонізувати цілі квартали, насолоджуючись зеленою травою, прісною водою і відсутністю хижаків.

За оцінками фахівців, за останні два роки популяція капібар у Нордельті потроїлася і досягла майже 1000 особин. Зоологи змушені думати, як забезпечити можливість співіснування людей і диких тварин у міських умовах.

У березні сім'ї капібар бачили біля тенісних кортів, на волейбольних майданчиках і навіть у лагунах. Нерідко тварини стають причиною дорожньо-транспортних пригод, прогризають паркани в садах і час від часу нападають на маленьких собак.

В Аргентині бояться, що капібари нашкодять домашнім собакам

"Дика тварина може завдати шкоди домашнім собакам. Мені доводилося проводити розтини капібар, їхню шкуру вельми важко розрізати ножем", — розповів найнятий для допомоги в управлінні популяцією капібар ветеринар на ім'я Самп'єтро.

У лютому поточного року влада міста хотіла реалізувати програму вакцинації контрацептивами і стерилізувати 250 дорослих капібарів.

Не всі жителі міста Нордельта побоюються великих гризунів

Провідна біологиня програми Костанца Фальгуера сказала, що її команда використовує вакцину Improvac, яка зупиняє вироблення сперми та овуляцію. Препарат виробляє фармкомпанія Zoetis з Нью-Джерсі Zoetis, його використовували раніше для зміни гормонів свиней перед забоєм, щоб їхнє м'ясо було смачнішим.

Однак не всі жителі міста побоюються великих гризунів і підтримують цю ідею.

"Жодна капібара ще не наближалася до моїх собак. Вони їдять рослини і траву, які виростають знову. Я не бачу проблеми в цьому", — каже мешканка Нордельта Вероніка Еспозіто.

Невелика група однодумців Еспозіто навіть організовували вуличні протести на захист тварин. Сільвія Сото, учасниця групи "Nordelta Capybaras — ми ваш голос", закликає скасувати ініціативи з контролю популяції капібар.

"Ми просили створити різні зелені зони, щось на кшталт природних заповідників, щоб захистити капібар і зберегти їхню чисельність", — наголосила активістка.

Нагадаємо, у найбільшому російському місті Улан-Уде щур влаштував коротке замикання, знеструмивши дві школи, садок, поліклініку і колесо огляду.

Слони із зоопарку Сан-Дієго стали в "захисне кільце" навколо своїх малюків під час сильного землетрусу магнітудою 5,2 бала. У тварин є унікальна здатність сприймати звуки через ступні.