Капибары "захватили" целый город в Аргентине (фото, видео)

Крупнейшие в мире грызуны капибары буквально оккупировали аргентинский город Нордельта с населением 45 000 человек. Милые животные постепенно превращаются в угрозу для людей.

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Биологи говорят, что капибары начали размножаться еще во время пандемии коронавируса в 2020 году, когда жители города предпочитали сидеть по домам, сообщила газета The New York Times.

Город Нордельта расположен к северу от столицы Буэнос-Айреса. Грызуны успели колонизировать целые кварталы, наслаждаясь зеленой травой, пресной водой и отсутствием хищников.

По оценкам специалистов, в последние два года популяция капибар в Нордельте утроилась и достигла почти 1000 особей. Зоологи вынуждены думать, как обеспечить возможность сосуществования людей и диких животных в городских условиях.

В марте семьи капибар видели около теннисных кортов, на волейбольных площадках и даже в лагунах. Нередко животные становятся причиной дорожно-транспортных происшествий, прогрызают заборы в садах и время от времени нападают на маленьких собак.

В Аргентине боятся, что капибары навредят домашним собакам

"Дикое животное может нанести вред домашним собакам. Мне приходилось проводить вскрытия капибар, их шкуру весьма трудно разрезать ножом", — рассказал ​​нанятый для помощи в управлении популяцией капибар ветеринар по имени Сампьетро.

В феврале текущего года власти города хотели реализовать программу вакцинации контрацептивами и стерилизовать 250 взрослых капибар.

Не все жители города Нордельта опасаются крупных грызунов

Ведущий биолог программы Костанца Фальгуэра сказала, что ее команда использует вакцину Improvac, останавливающую выработку спермы и овуляцию. Препарат производит фармкомпания Zoetis из Нью-Джерси Zoetis, его использовали ранее для изменения гормонов свиней перед убоем, чтобы их мясо было вкуснее.

Однако не все жители города опасаются крупных грызунов и поддерживают эту идею.

"Ни одна капибара еще не приближалась к моим собакам. Они едят растения и траву, которые вырастают снова. Я не вижу проблемы в этом", — говорит жительница Нордельта Вероника Эспозито.

Небольшая группа единомышленников Эспозито даже организовывали уличные протесты в защиту животных. Сильвия Сото, участница группы "Nordelta Capybaras — мы ваш голос", призывает отменить инициативы по контролю популяции капибар.

"Мы просили создать различные зеленые зоны, подобие природных заповедников, чтобы защитить капибар и сохранить их численность", — подчеркнула активист.

Напомним, в крупнейшем российском городе Улан-Удэ крыса устроила короткое замыкание, обесточив две школы, садик, поликлинику и колесо обозрения.

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