Стали в кольцо: животные в зоопарке удивили поведением перед сильным землетрясением

Стадо слонов инстинктивно сплотилось для защиты своих детенышей, когда в зоопарке Сан-Диего произошло землетрясение магнитудой 5,2 балла.

Related video

Об этом сообщает издание The Sun.

В понедельник утром, 14 апреля, посетители и работники зоопарка стали свидетелями демонстрации материнского инстинкта, когда группа слонов образовала "защитное кольцо" вокруг малышей во время сильного землетрясения, всколыхнувшего весь регион.

Защитный круг

На трогательных кадрах можно увидеть, как пять взрослых слонов сформировали круг возле самых молодых членов группы, почувствовав подземные толчки.

Даже камера начала дрожать от землетрясения, но стадо остается непоколебимым, окружая и защищая своих малышей. Представители зоопарка сообщили, что даже тогда, когда все утихомирилось, слоны оставались близко друг к другу, чтобы убедиться в безопасности.

"Этот инстинктивный механизм является частью реакции на угрозы для защиты стада", — пишет администрация зверинца на своей странице в X.

Слоны встали в "защитное кольцо" Фото: YouTube

По их словам, слоны обладают уникальной способностью воспринимать звуки через свои ступни, что позволяет им чувствовать подземные вибрации раньше других животных и людей.

Землетрясение зафиксировано в 10:08 утра с эпицентром вблизи Джулиана, что находится примерно в 60 милях от Сан-Диего. Последствия стихии ощутили жители Оранж-Каунти, Карлсбади, Темекули и других районов Южной Калифорнии, однако сообщений о травмах или разрушениях не поступало.

Напомним, ранее Фокус писал, что азиатский слон Кошик, которому в этом году исполняется 35 лет, шокировал ученых, поскольку стал первым в своем роде, кто смог скопировать человеческую речь.