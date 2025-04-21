Стали в кільце: тварини у зоопарку здивували поведінкою перед сильним землетрусом

Стадо слонів інстинктивно згуртувалося для захисту своїх дитинчат, коли у зоопарку Сан-Дієго стався землетрус магнітудою 5,2 бала.

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Про це повідомляє видання The Sun.

У понеділок вранці, 14 квітня, відвідувачі та працівники зоопарку стали свідками демонстрації материнського інстинкту, коли група слонів утворила "захисне кільце" навколо малюків під час сильного землетрусу, що сколихнув весь регіон.

Захисне коло

На зворушливих кадрах можна побачити, як п'ять дорослих слонів сформували коло біля наймолодших членів групи, відчувши підземні поштовхи.

Навіть камера почала тремтіти від землетрусу, але стадо залишається непохитним, оточуючи та захищаючи своїх малюків. Представники зоопарку повідомили, що навіть тоді, коли все утихомирилось, слони залишалися близько один до одного, щоб переконатися у безпеці.

"Цей інстинктивний механізм є частиною реакції на загрози для захисту стада", — пише адміністрація звіринця на своїй сторінці в X.

Слони стали в "захисне кільце" Фото: YouTube

За їхніми словами, слони мають унікальну здатність сприймати звуки через свої ступні, що дозволяє їм відчувати підземні вібрації раніше за інших тварин і людей.

Землетрус зафіксований о 10:08 ранку з епіцентром поблизу Джуліана, що знаходиться приблизно в 60 милях від Сан-Дієго. Наслідки стихії відчули жителі Оранж-Каунті, Карлсбаді, Темекулі та інших районів Південної Каліфорнії, проте повідомлень про травми чи руйнування не надходило.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що азійський слон Кошик, якому цього року виповнюється 35 років, шокував науковців, оскільки став першим у своєму роді, хто зміг скопіювати людську мову.