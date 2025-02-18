Устраивают ДТП: в Аргентине решили бороться с капибарами противозачаточными средствами (видео)

По некоторым данным, за последние 3 года количество капибар в городе выросло втрое до более 1000 особей. Грызуны облюбовали один из самых богатых районов города.

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В столице Аргентины Буэнос-Айресе разрабатывают план борьбы с крупнейшими в мире грызунами — капибарами. Хотя сами по себе животные не наносят людям существенного вреда, но они нападают на собак и из-за большой численности устраивают драки между собой. Об этом пишет The Guardian.

Грызуны облюбовали один из самых богатых районов столицы — Нордельту, тщательно озелененного и ухоженного пригорода в северной части Буэнос-Айреса.

Марсело Кантон, житель и представитель Ассоциации района Нордельта, говорит, что капибары сами по себе не являются проблемой, но "чрезмерный рост" их популяции есть, добавляя, что это заставляет существ "драться между собой, драться с собаками в частных садах", что приводит к дорожно-транспортным происшествиям.

"Здесь капибары имеют более 500 гектаров озер и общественных парков, где нет хищников и охотников, которые бы ловили их на убой", — говорит он.

Грызуны облюбовали один из самых богатых районов столицы — Нордельту

По некоторым данным, за последние 3 года количество капибар в городе выросло втрое до более 1000 особей. Поэтому власти Буэнос-Айреса хотят контролировать их популяцию благодаря выборочной стерилизации и контрацепции. Для этого предлагают давать животным противозачаточные средства.

Новые планы предусматривают введение двух доз противозачаточных средств 250 грызунам, известным у местных жителей как карпинчос, которые, как надеются власти, остановят размножение в течение года.

Зоозащитники призывают не вводить новую программу, а защитить капибар

Но не все жители согласны с этим. Нордельта расположена в пределах дельты Параны, экологически важного водно-болотного угодья, где обитает густая флора, большое количество птиц и десятки видов млекопитающих.

Сильвия Сото и группа "Nordelta Capybaras — мы ваш голос", говорят, что планы по контролю популяции капибар не стоит вводить.

"Годами мы просили создать различные связанные между собой зеленые зоны, которые функционируют как природные заповедники, соединенные биологическими коридорами, чтобы защитить капибар и сохранить их выживание и сосуществование в собственном природном пространстве", — сказал Сото, добавив, что исследования группы "не были приняты во внимание".

Экологи также призывают правительство защитить капибар.

Напомним, что в Колумбии на женщину, которая купалась в озере, напала капибара. Грызун запрыгнул ей на голову и начал кусать. Женщину спас мужчина, который находился на берегу.