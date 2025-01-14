На женщину, плавающую в озере, напал самый большой в мире грызун (видео)

Капибары считаются миролюбивыми существами, которые кусаются только в случае угрозы.

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На женщину, купавшуюся в водоеме, напала капибара, являющаяся самым большим в мире грызуном. Происшествие случилось в муниципалитете Сьенаге на севере Колумбии, пишет Daily Mail.

На видео показано, как женщина, находящаяся в воде, пятилась к берегу спиной вперед, одновременно показывая палец, очевидно, таким образом предупреждая животное держаться подальше. Однако огромный травоядный грызун бросился на купальщицу и свалил ее с ног.

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Капибара прыгает ей на спину и, по-видимому, грызет голову. Женщина кричит, пытаясь спастись от агрессивной капибары, но та несколько раз кусает ее.

Внезапно на берегу появляется мужчина и хватает толстую палку, чтобы использовать ее для защиты от животного. Он помогает женщине выбраться из воды, а та рыдает, уткнувшись лицом в ладонь.

Один из комментаторов удивился такому агрессивному поведению, отмечая, что у капибар репутация спокойных и дружелюбных созданий. Однако один из местных жителей подчеркнул, что капибары, хотя и кажутся милыми, все еще являются дикими животными.

Капибары, обитающие в Южной Америке, являются крупнейшими ныне живущими грызунами в мире. Они считаются довольно миролюбивыми существами, которые кусаются только в случае провокации или угрозы. Капибары населяют густые леса и саванны, а также живут вблизи водоемов. Их вес обычно составляет от 35 до 65 кг. Они способны задерживать дыхание под водой почти на пять минут, а также могут бегать со скоростью до 35 км в час.

Напомним, в Малайзии стая выдр напала на девушку во время пробежки. Животные покусали ее, оставив множество ран.

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