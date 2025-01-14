На жінку, яка плавала в озері, напав найбільший у світі гризун (відео)

Капібари вважаються миролюбними істотами, які кусаються тільки в разі загрози.

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На жінку, яка купалася у водоймі, напала капібара, що є найбільшим у світі гризуном. Подія трапилася в муніципалітеті Сьєнаге на півночі Колумбії, пише Daily Mail.

На відео показано, як жінка, яка перебуває у воді, задкувала до берега спиною вперед, одночасно показуючи палець, вочевидь, таким чином попереджаючи тварину триматися подалі. Однак величезний травоїдний гризун кинувся на купальницю і звалив її з ніг.

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Капібара стрибає їй на спину і, мабуть, гризе голову. Жінка кричить, намагаючись врятуватися від агресивної капібари, але та кілька разів кусає її.

Раптово на березі з'являється чоловік і хапає товсту палицю, щоб використати її для захисту від тварини. Він допомагає жінці вибратися з води, а та ридає, уткнувшись обличчям у долоню.

Один із коментаторів здивувався такій агресивній поведінці, зазначаючи, що капібари мають репутацію спокійних і доброзичливих створінь. Однак один із місцевих жителів наголосив, що капібари, хоча й здаються милими, все ще є дикими тваринами.

Капібари, що мешкають у Південній Америці, є найбільшими гризунами, які нині живуть у світі. Вони вважаються досить миролюбними істотами, які кусаються тільки в разі провокації або загрози. Капібари населяють густі ліси і савани, а також живуть поблизу водойм. Їхня вага зазвичай становить від 35 до 65 кг. Вони здатні затримувати дихання під водою майже на п'ять хвилин, а також можуть бігати зі швидкістю до 35 км на годину.

Нагадаємо, в Малайзії зграя видр напала на дівчину під час пробіжки. Тварини покусали її, залишивши безліч ран.

Також Фокус писав, що у великому британському місті Глазго понад 100 осіб потрапили до лікарні через напад щурів.