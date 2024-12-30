Щури "полюють" на людей: у великому місті понад 100 осіб постраждали через укуси

Загалом за останні п'ять років популяція щурів у Глазго збільшилася на 45%. Найбільше від гризунів страждають жителі найбідніших районів, що змушує вирішувати питання соціальної справедливості.

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У великому британському місті Глазго понад 100 осіб потрапили до лікарні через масовий напад щурів. Загалом за останні п'ять років популяція щурів у місті збільшилася приблизно на 45%, пише таблоїд Daily Mirror.

Кількість нападів переносників смертельних хвороб водночас постійно збільшується. За статистикою, у 98 випадках щури кусали людей за кисті та пальці рук. Однак були випадки оцтів за обличчя, ноги та голову.

Більше за інших збільшення популяції щурів помітили мешканці соціальних будинків: рівень їхнього поширення подвоївся, що викликало побоювання за умови життя найбідніших мешканців міста.

Укус щура може викликати у людини виразки, різні захворювання пальців рук і ніг, а також кампілобактеріоз. Щури також можуть переносити потенційно смертельні для людини захворювання через прямий контакт із їхньою сечею, фекаліями, слиною або укусами, або опосередковано через бліх і кліщів. Сюди належать хантавірусний легеневий синдром (HPS), лептоспіроз, лихоманки, сальмонельоз і лімфоцитарний хоріоменінгіт (LCMV).

Досить рідко трапляються й інші захворювання: чума, тиф, туляремія і рикетсіозні інфекції.

"Щодня члени моєї команди кажуть, що бачили щурів. Мені довелося вивести працівників із деяких районів Глазго. Це жахливо. Молодих хлопців потрібно попередити, щоб вони заправляли штани в черевики під час прибирання сміття", — розповів Кріс Мітчелл, координатор із питань утилізації та прибирання в Глазго.

За словами технічного менеджера Британської асоціації по боротьбі зі шкідниками Ніла Галлахера, боротьба зі шкідниками — це не тільки питання підвищення якості життя, а й забезпечення того, щоб кожна людина, незалежно від доходу або обставин, мала право на безпечне житло.

Нагадаємо, група вчених вирішила провести експеримент і навчити щурів водити мініатюрні автомобілі. Дві третини тварин воліли кататися на них довше, ніж зазвичай.

Фокус раніше писав про готовність щурів пожертвувати швидкою винагородою заради навчання нових речей. Щури можуть відмовитися від миттєвого прибутку, щоб збільшити його в майбутньому.