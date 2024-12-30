Крысы "охотятся" на людей: в крупном городе более 100 человек пострадали из-за укусов

Всего за последние пять лет популяция крыс в Глазго увеличилась на 45%. Больше всех от грызунов страдают жители беднейших районов, что заставляет решать вопрос социальной справедливости.

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В крупном британском городе Глазго более 100 человек попали в больницу из-за массового нападения крыс. Всего за последние пять лет популяция крыс в городе увеличилась примерно на 45%, пишет таблоид Daily Mirror.

Число нападений переносчиков смертельных болезней при этом постоянно увеличивается. По статистике, в 98 случах крысы кусали людей за кисти и пальцы рук. Однако были случаи уксусов за лицо, ноги и голову.

Больше других увеличение популяции крыс заметили жители социальных домов: уровень их распространения удвоился, что вызвало опасения за условия жизни беднейших жителей города.

Укус крысы может вызвать у человека язвы, различные заболевания пальцев рук и ног, а также кампилобактериоз. Крысы также могут переносить потенциально смертельные для человека заболевания через прямой контакт с их мочой, фекалиями, слюной или укусами, либо косвенно через блох и клещей. Сюда относятся хантавирусный легочный синдром (HPS), лептоспироз, лихорадки, сальмонеллез и лимфоцитарный хориоменингит (LCMV).

Весьма редко встречаются и другие заболевания: чума, тиф, туляремия и риккетсиозные инфекции.

"Каждый день члены моей команды говорят, что видели крыс. Мне пришлось вывести работников из некоторых районов Глазго. Это ужасно. Молодых ребят нужно предупредить, чтобы они заправляли штаны в ботинки при уборке мусора", — рассказал Крис Митчелл, координатор по вопросам утилизации и уборки в Глазго.

По словам технического менеджера Британской ассоциации по борьбе с вредителями Нила Галлахера, борьба с вредителями — это не только вопрос повышения качества жизни, но и обеспечение того, чтобы каждый человек, независимо от дохода или обстоятельств, имел право на безопасное жилище.

Напомним, группа ученых решила провести эксперимент и научить крыс водить миниатюрные автомобили. Две трети животных предпочли кататься на них дольше, чем обычно.

Фокус ранее писал о готовности крыс пожертвовать быстрым вознаграждением ради обучения новым вещам. Крысы могут отказаться от сиюминутной прибыли, чтобы увеличить ее в будущем.