Усатые ботаники. Крысы так любят учиться, что готовы жертвовать немедленным вознаграждением

Исследователи считают, что крысы способны отказываться от сиюминутного лакомства, чтобы освоить игру и увеличить прибыль в дальнейшем.

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Пожалуй, ученые провели уже сотни различных исследований, изучая крыс и их повадки. Однако в новом исследовании они обнаружили, что эти небольшие животные на самом деле так любят учиться, что готовы отказать от сиюминутного поощрения, пишет IFL Science.

Аспирант из Гарвардского университета Хавьер Масис предложили крысам "сыграть в игру" и обнаружили, что они способны замедлять свои действия, чтобы лучше изучить стратегии, которые в конечном итоге помогут больше выиграть в долгосрочной перспективе, несмотря на меньшую начальную выгоду.

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По словам самого Масиса, они с коллегами стремились исследовать сложную проблему межвременного выбора, которая возникает, когда у нас есть возможность "улучшить поведение через обучение".

В ходе исследования ученые показывали 26 крысам-самкам изображения объекта. В зависимости от того, что именно они показывали, крысы облизывали правый либо левый сенсорный порт. Те, кто лизнул правильно, были вознаграждены, а за неправильными действиями следовала краткосрочная блокировка игры.

Сначала исследователи провели предварительный эксперимент и проверили, насколько хорошо крысам удавалось сбалансировать скорость и точность для получения максимальной отдачи от повторяющихся усилий. Ученые обнаружили, что изначально крысы падали ниже оптимальной планки и упускали более 20% возможного выигрыша. Однако со временем они знакомились с игрой и в итогу им удавалось приблизиться к оптимальному моменту, чтобы максимизировать свою общую выгоду за всю игру.

Столь необычные результаты заставили ученых задуматься над еще одним вопросом, было ли обучение случайным или крысы в действительности были готовы изменить свою краткосрочную стратегию, чтобы узнать больше и таким образом увеличить свою общую выгоду.

Чтобы ответить на этот вопрос Масис с коллегами проверили скорость обучения крыс и пришли к выводу, что оно связано с временем, который животные тратили на выбор. Исследователи обнаружили, что крысы, которым понадобилось больше времени, чтобы принять решение в конечном итоге узнавали больше и быстрее совершенствовались.

Исследователи считают, что крысы вовсе не были "жадными", а скорее им требовалось изначально больше времени, чем оптимально, чтобы получше понять игру и выиграть больше в долгосрочной перспективе. Это оказалось самым любопытным для исследователей, ведь нет особого смысла что-то изучать, если ты не знаешь сколько времени тебе дадут играть в эту игру. Однако несмотря на все это, крысы все же отказывались от сиюминутного вознаграждения, то ли ожидая продолжения игры, то ли получая от нее интеллектуальное возбуждение.

Более того, в одном из дополнительных тестов, ученые предоставили части крыс версию игры, которую нельзя было обучить. В результате они обнаружили, что животные почти сразу оптимизируют время отклика — это позволяет предположить, что обучение было причиной замедления в обучаемой версии игры.

Ранее Фокус писал о том, что ученые выяснили, что крысы могут чувствовать музыкальный ритм и двигаться в такт.