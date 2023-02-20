Вусаті ботаніки. Щури так люблять вчитися, що готові жертвувати негайною винагородою

Дослідники вважають, що щури здатні відмовлятися від миттєвих ласощів, щоб освоїти гру та збільшити прибуток надалі.

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Мабуть, вчені провели вже сотні різних досліджень, вивчаючи щурів та їхні звички. Проте в новому дослідженні вони виявили, що ці невеликі тварини насправді так люблять вчитися, що готові відмовити від заохочення, пише IFL Science.

Аспірант з Гарвардського університету Хав'єр Масіс запропонували щурам "зіграти в гру" і виявили, що вони здатні уповільнювати свої дії, щоб краще вивчити стратегії, які зрештою допоможуть більше виграти у довгостроковій перспективі, незважаючи на меншу початкову вигоду.

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За словами самого Масіса, вони з колегами прагнули дослідити складну проблему міжчасового вибору, яка виникає, коли ми маємо можливість "поліпшити поведінку через навчання".

У процесі дослідження вчені показували 26 щурам-самкам зображення об'єкта. Залежно від цього, що вони показували, щури облизували правий чи лівий сенсорний порт. Ті, хто лизнув правильно, були винагороджені, а за неправильними діями йшло короткострокове блокування гри.

Спочатку дослідники провели попередній експеримент і перевірили, наскільки добре щурам вдавалося збалансувати швидкість і точність для отримання максимальної віддачі від повторюваних зусиль. Вчені виявили, що спочатку щури падали нижче за оптимальну планку і втрачали більше 20% можливого виграшу. Однак згодом вони знайомилися з грою і в результаті їм вдавалося наблизитись до оптимального моменту, щоб максимізувати свою загальну вигоду за всю гру.

Такі незвичайні результати змусили вчених задуматися над ще одним питанням, чи було навчання випадковим чи щури насправді були готові змінити свою короткострокову стратегію, щоб дізнатися більше і таким чином збільшити свою загальну вигоду.

Щоб відповісти на це запитання, Масіс із колегами перевірили швидкість навчання щурів і дійшли висновку, що воно пов'язане з часом, який тварини витрачали на вибір. Дослідники виявили, що щури, яким знадобилося більше часу, щоб прийняти рішення, зрештою дізнавалися більше і швидше вдосконалювалися.

Дослідники вважають, що щури зовсім не були "жадібними", а швидше їм потрібно спочатку більше часу, ніж оптимально, щоб краще зрозуміти гру і виграти більше в довгостроковій перспективі. Це виявилося найцікавішим для дослідників, адже немає особливого сенсу щось вивчати, якщо ти не знаєш, скільки часу тобі дадуть грати в цю гру. Однак незважаючи на все це, щури все ж таки відмовлялися від миттєвої винагороди, чи то очікуючи продовження гри, чи то отримуючи від неї інтелектуальне збудження.

Понад те, в одному з додаткових тестів вчені надали частині щурів версію гри, яку не можна було навчити. В результаті вони виявили, що тварини майже відразу оптимізують час відгуку — це дозволяє припустити, що навчання було причиною уповільнення навчальної версії гри.

Раніше Фокус писав про те, що вчені з'ясували, що щури можуть відчувати музичний ритм і рухатись у такт.