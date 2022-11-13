Так само як і люди. Вчені з'ясували, що щури можуть чувстувати музичний ритм і рухатися в такт

Вчені з'ясували, що щури інстинктивно рухаються у такт із музикою. Це раніше вважалося лише людською здатністю.

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Існують пісні, під які так і хочеться танцювати чи хоча б похитувати головою в такт музиці. Тепер японські вчені з'ясували, що щури також не можуть чинити опір музичному ритму та інстинктивно рухаються в такт із музикою. Раніше вважалося, що так може робити лише людина, і вчені вважають, що це відкриття дає нове уявлення про розум тварин, пише Daily Mail.

Нове дослідження вчених із Токійського університету, Японія, показало, що щури можуть кивати головою в такт музиці. Дослідники змусили щурів слухати пісні Леді Гаги, гурту Quee, Майкла Джексона та гурту Maroon 5. Виявилося, що гризуни реагують на музичні ритми.

"Пацюки показали вроджену, тобто без будь-якої підготовки або попереднього впливу музики, синхронізацію з ритмами, особливо в межах 120-140 ударів за хвилину. Таке почуття ритму притаманне тільки людині, тобто ми природно розпізнаємо ритм і відповідно можемо на нього реагувати. Хтось пускається в танець, а хтось просто хитає головою в такт музиці. Музика взагалі чинить сильний вплив на мозок і глибоко впливає на емоції та пізнання", — каже Хірокадзу Такахаші з Токійського університету.

[ + – ] Існують пісні, під які так і хочеться танцювати чи хоча б похитувати головою в такт музиці. Тепер японські вчені з'ясували, що щури також не можуть чинити опір музичному ритму і інстинктивно рухаються в такт із музикою Фото: Gizmodo

Хоча в минулому були вже відомі випадки, коли птахи, танцювали під музику, зокрема це стосується какаду, але в новому дослідженні вчені вирішили з'ясувати, чи можуть це робити щури. Під час експерименту вчені оснастили спеціальними датчиками 10 щурів, щоб відслідковувати їх найбільш непомітні рухи головою. Однохвилинні уривки з різних музичних творів відтворювали в різному темпі. Вчені вважали, що щури будуть реагувати краще на швидшу музику, адже їхній організм, включаючи биття серця, "працює" швидше, ніж у людини. Але виявилось, що це не так.

В експерименті брали участь також і 20 добровольців-людей, які також слухали ті самі музичні уривки, що й щури. Оптимальним темпом музики і для людей, і для щурів виявився ритм у діапазоні 120-140 ударів за хвилину.

Найголовніше, що щури точно подали в такт музиці і хитали головою тоді ж, коли і люди при прослуховуванні музики. Чим швидшою ставала музика, тим менше щури хитали головою, до речі так само чинили й люди. За словами вчених, це відкриття передбачає, що ще більше видів тварин, ніж вважалося раніше, можуть синхронізувати звуки з рухами, як і люди.

Тепер вчені планують дослідити, як інші властивості музики, такі як мелодія та гармонія, можуть впливати на мозок не лише тварин, а й людей.

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