Ті ще любителі конопель. Корови кайфують від канабіноїдів у кормі та дають "чарівне" молоко

Дослідження показують, що від корму з конопель тварини пускають слину і не здатні стійко пересуватися.

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Промисловий силос з конопель міцно закріпився як один з інгредієнтів кормів для тварин. Однак нове дослідження показує, що такий корм може містити високу концентрацію психоактивних сполук, пише Daily Mail.

Дослідження показують, що тварини відчувають кайф не лише від соковитості лугової трави, а й канабіноїдів у кормі. Вчені з Німецького федерального інституту виявили, що корови, які споживають близько 800 г їжі багатої канабіноїдами втрачають волю і здатність стійко пересуватися. Крім того, вони починають позіхати й пускати слину — все це є потенційними симптомами інтоксикації.

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Щобільше, вчені виявили, що корови під кайфом також виробляють і "чарівне молоко". Дослідження показує, що в деяких випадках молоко містить такі рівні ТГК, що воно може бути небезпечним для здоров'я людини.

Під час дослідження вчені замінили близько 900 г кукурудзяного силосу промисловим конопляним з низьким вмістом ТГК для десятка корів. Після періоду адаптації корів розділили на дві групи: першим згодовували трохи понад 800 г сухої речовини конопель з високим вмістом ТГК, другою — 1,68 кг. Обидва сорти конопель містили однакову кількість ТГК — не менше 0,2%. В результаті одна група одержувала 254,7 мг ТГК на кг сухої речовини, друга — 58,3 мг.

Дослідники щодня фіксували кількість споживаного корму, надої, частоту дихання та серцевих ритмів, температуру тіла, а також фіксували поведінкові зміни. Крім того, вчені регулярно досліджували молоко, плазму крові та фекалії для визначення ступеня перенесення ТГК та канабідіолу.

Результати дослідження показують, що корм із низьким вмістом ТГК у період адаптації не призвів до будь-яких істотних змін, водночас другий експеримент із високим вмістом ТГК показав зміни у поведінці. Вчені також виявили, що з другого дня підвищених доз у всіх 10 корів знизилося споживання корму та надоїв.

Зазначимо, що нещодавні зміни у глобальних правилах використання канабісу призвели до збільшення попиту на промислові коноплі. З цієї сировини вже виготовляють текстиль, папір, мотузки, біопластик та біопаливо, а також додають у корми для тварин.

Дослідники сподіваються, що подальші експерименти допоможуть виявити більше аспектів, як промислове використання конопель впливає не лише на корів, а й на людей.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, скільки насправді триває прихід від канабісу.