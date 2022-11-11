Те еще любители конопли. Коровы кайфуют от каннабиноидов в корме и дают "волшебное" молоко

Исследование показывают, что от корма с коноплей животные пускают слюни и не способы устойчиво передвигаться.

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Промышленный силос из конопли прочно закрепился в качестве одного из ингредиентов кормов для животных. Однако новое исследование показывает, что такой корм может содержать высокую концентрацию психоактивных соединений, пишет Daily Mail.

Исследования показывают, что животные испытывают кайф не только от сочности луговой травы, но и каннабиоидов в корме. Ученые из Немецкого федерального института обнаружили, что коровы, потребляющие около 800 грамм пищи богатой каннабиоидами теряют волю и способность устойчивость передвигаться. Кроме того, они начинают зевать и пускать слюни — все это является потенциальными симптомами интоксикации.

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Более того, ученые обнаружили, что кайфующие коровы также производят и "волшебное молоко". Исследование показывает, что в некоторых случаях молоко содержит такие уровни ТГК, что оно может оказать опасным для здоровья человека.

В ходе исследования ученые заменили около 900 г кукурузного силоса на промышленный конопляный с низким содержанием ТГК для десятка коров. После периода адаптации коров разделили на две группы: первым скармливали чуть более 800 г сухого вещества конопли с высоким содержанием ТГК, втором — 1,68 кг. Оба сорта конопли содержали одинаковое количество ТГК — не менее 0,2%. В результате одна группа получала 254,7 мг ТГК на кг сухого вещества, вторая — 58,3 мг.

Исследователи ежедневно фиксировали количество потребляемого корма, надои, частоту дыхания и сердечных ритмов, температуру тела, а также фиксировали поведенческие изменения. Кроме того, ученые регулярно исследовали молоко, плазму крови и фекалии для определения степени переноса ТГК и каннабидиола.

Результаты исследования показывают, что корм с низким содержанием ТГК в период адаптации не привел к каким-либо существенным изменениям, в то же время второй эксперимент с высоким содержанием ТГК показал изменения в поведении. Ученые также обнаружили, что со второго дня повешенных доз у всех 10 коров снизилось потребление корма и надоев.

Отметим, что недавние изменения в глобальных правилах использования каннабиса привели к увеличению спроса на промышленную коноплю. Из этого сырья уже изготавливают текстиль, бумагу, веревки, биопластик и биотопливо, а также добавляют в корма для животных.

Исследователи надеются, что дальнейшие эксперименты помогут выявить больше аспектов, как промышленное использование конопли влияет не только на коров, но и на людей.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, сколько на самом деле длится приход от каннабиса.