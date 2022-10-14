По следам Хантера Томпсона. Ученые рассказали, сколько на самом деле длится эффект каннабиса

Исследователи провели первый в своем роде мета-анализ воздействия ТГК на человека.

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Декриминализация каннабиса в разных странах заставила ученых обратить внимание на изучение тетрагидроканнабинола (ТГК) и его влияние на организм. У научного сообщества были десятилетия, чтобы изучить связь между алкоголем, интоксикацией и влиянием на организм и психику человека. При этом употребление каннабиса все еще оставляет открытыми некоторые вопросы, пишет Science Alert.

Команда ученых под руководством диетолога USYD Даниэль Маккартни провели первый в своем роде мета-анализ воздействия ТГК на человека и его когнитивные способности. В общей сложности они изучили данные порядка 80 различных исследований о том, как каннабиноиды воздействуют на человека, его способности выполнять различные функции, а также время воздействие ТГК.

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В 80 изученных статьях было описано более 1,5 тысяч "результатов деятельности" людей, принимавших каннабис. Проанализировав доступные данные, ученые пришли к выводу, что эффект от употребления ТГК может длиться от 3 до 10 часов в зависимости от трех факторов:

доза ТГК;

способ приема каннабиса (вдыхание, пероральный прием в виде ищи, капсул или капель);

частота употребления каннабиса.

По словам Маккартни, им с командой удалось обнаружить, что максимальный эффект при высоких дозах ТГК, в особенности приема перорально, может продлиться до 10 часов. Однако средняя продолжительность действия составляет порядка 4 часов, когда принимаются более низкие дозы ТГК и каннабис потребляется посредством курения или испарения. При этом ученые обнаружили, что нарушение функций может длиться до 6 часов, если вдыхаются более высокие дозы ТГК и оцениваются более сложные функции человека, например, способность управлять автомобилем.

По словам поведенческого фармаколога USYD Томаса Аркелла, им с коллегами также удалось обнаружить, что постоянные потребители каннабиса со временем могут выработать некоторую толерантность и выполнять определенные когнитивные задачи более успешно, чем случайные потребители. Поэтому для определения того насколько сильно каннабис влияет на когнитивные способности постоянных потребителей и сколько может длиться эффект, потребуется ряд дополнительных тестов.

Ученые обнаружили, что постоянные потребители, как правило не теряют способности вождения или других сложных когнитивных функций, однако некоторые нарушения все же проявляются и у них. В среднем же результаты показывают, что в большинстве случаев способность вождения возвращается где-то через 5 часов после приема каннабиса.

По словам психофармаколога из Сиднейского университета (USYD) в Австралии, подобные исследования влияния каннабиса на когнитивные функции важны и в дальнейшем могут стать основой для изменения законодательства разных стран. По словам ученого, следы ТГК можно обнаружить в организме спустя несколько недель после приема каннабиса, в то время как нарушения от его приема, в действительности не имеют столь продолжительного эффекта.

Ранее Фокус писал о том, что ученые предлагают отправлять астронавтов в космос с психоделиками.