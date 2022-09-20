"Волшебные грибы". Ученые предлагают отправлять астронавтов в космос с психоделиками

По мнению исследователей, психоделические вещества могут помочь космонавтам облегчить полет при длительном пребывании в космосе и справиться со стрессом.

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В ходе своего недавнего исследования эксперты пришли к выводу, что с потенциальными вредными физиологическими и психологическими эффектами, возникающими у астронавтов во время полета в космосе, можно бороться с помощью неких волшебных "грибов", пишет IFLS.

Эти грибы представляют собой психоделики — класс психоактивных наркотических веществ, изменяющих восприятие и влияющих на эмоциональное состояние и многие психические процессы. Они содержатся в грибах и некоторых растениях. В основном это галлюциногенные грибы, также называемые псилоцибиновыми грибами.

Как отмечают эксперты, психоделики могут стать для длительных космических путешествий тем же, чем цитрусовые были для дальних морских путешествий в XVIII веке — прорывом и облегчением.

Однако, стоит выделить несколько важных моментов. Во-первых, NASA очень строго относится к использованию наркотиков в космосе. Во-вторых, исследование проводилось не астрономами, а представителями частной биотехнологической компании, ищущей новые способы использования водорослей и мицелия.

Кроме того, нет никаких научных доказательств в поддержку безопасного использования психоделических препаратов в космосе, и все утверждения авторов являются теоретическими.

В своем исследовании ученые ссылаются на несколько доклинических исследований, проведенных на животных. Они предполагают, что псилоцибин может помочь смягчить когнитивные эффекты космических путешествий за счет повышения нейропластичности и создания новых нейронов, а также улучшит общее самочувствие людей в космосе.

В исследовании даже утверждается, что прием диметилтриптамина, психоделического психоактивного вещества, может подготовить астронавтов к встрече с внеземными формами жизни. Авторы также считают, что эти наркотики помогут справиться со стрессом и негативными эмоциями, которые могут испытывать астронавты в случае несчастного случая или неизбежности смерти.

Однако, учитывая то, что исследование является теоретическим и бездоказательными, крайне маловероятно, что в ближайшее время кого-то отправят на орбиту с мешком, полным "грибов".

Напомним, что ранее эксперты провели очередное исследование по изучению ЛСД и пришли к выводу, что это психоактивное вещество действительно расширяет сознание, разрушая барьеры в мозге. Оно меняет то, как нейроны передают сигналы между собой.