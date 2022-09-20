"Чарівні гриби". Вчені пропонують відправляти астронавтів у космос із психоделіками

На думку дослідників, психоделічні речовини можуть допомогти космонавтам полегшити політ при тривалому перебуванні в космосі та впоратися зі стресом.

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Під час свого недавнього дослідження експерти дійшли висновку, що з потенційними шкідливими фізіологічними та психологічними ефектами, що виникають у астронавтів під час польоту в космосі, можна боротися за допомогою чарівних "грибів", пише IFLS.

Ці гриби є психоделіками — класом психоактивних наркотичних речовин, що змінюють сприйняття і впливають на емоційний стан і багато психічних процесів. Вони містяться в грибах та деяких рослинах. Здебільшого це галюциногенні гриби, також звані псилоцибіновими грибами.

Як зазначають експерти, психоделіки можуть стати для тривалих космічних подорожей тим самим, чим цитрусові були для далеких морських подорожей у XVIII столітті — проривом та полегшенням.

Проте варто виділити кілька важливих моментів. По-перше, NASA дуже суворо ставиться до використання наркотиків у космосі. По-друге, дослідження проводилося не астрономами, а представниками приватної біотехнологічної компанії, яка шукає нові способи використання водоростей та міцелію.

Крім того, немає жодних наукових доказів на підтримку безпечного використання психоделічних препаратів у космосі, і всі твердження авторів є теоретичними.

У своєму дослідженні вчені посилаються на кілька доклінічних досліджень, проведених на тваринах. Вони припускають, що псилоцибін може допомогти пом'якшити когнітивні ефекти космічних подорожей за рахунок підвищення нейропластичності та створення нових нейронів, а також покращить загальне самопочуття людей у космосі.

У дослідженні навіть стверджується, що прийом диметилтриптаміну, психоделічної психоактивної речовини, може підготувати астронавтів до зустрічі із позаземними формами життя. Автори також вважають, що ці наркотики допоможуть впоратися зі стресом та негативними емоціями, які можуть відчувати астронавти у разі нещасного випадку чи неминучості смерті.

Однак, враховуючи те, що дослідження є теоретичним та бездоказовим, вкрай малоймовірно, що найближчим часом когось відправлять на орбіту з мішком, повним "грибів".

Нагадаємо, що раніше експерти провели чергове дослідження з вивчення ЛСД і дійшли висновку, що ця психоактивна речовина справді розширює свідомість, руйнуючи бар'єри у мозку. Вона змінює те, як нейрони передають сигнали між собою.