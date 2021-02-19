ЛСД дійсно розширює свідомість, руйнуючи бар'єри в мозку, — вчені

Психоделічний препарат змінює те, як нейрони передають сигнали між собою.

Дослідження показує, що ЛСД може змінювати свідомість, звільняючи мозок від природних бар'єрів, дозволяючи нейронам працювати інакше. Про це повідомляє LiveScience.

Людський мозок складається з 86 млрд нейронів, які зв'язуються між собою через мережу з'єднань. Через обмежений простір у черепі не кожен нейрон має прямий зв'язок з іншим нейроном, тим більше що мозок у різних людей має свої особливості. Але нейробіологам вдалося створити карти, на яких приблизно показано, як частини мозку у середньостатистичної людини пов'язані одна з одною.

"Якщо порівняти структуру мозку з дорогами, то функції мозку — це рух. ЛСД не змінив планування доріг, але змінив рух транспорту", — говорить провідна авторка дослідження з Кембриджського університету у Великобританії Андреа Луппі.

Вона разом із колегами набрала 20 здорових добровольців, які всі раніше вживали психоделічні препарати. Кожному добровольцю зробили два сканування мозку за допомогою функціональної магнітно-резонансної томографії з інтервалом у два тижні.

Перед першим скануванням учасникам дали солону воду як плацебо, а перед другим — 75 мкг ЛСД, розчинены в солоній воді. Поки учасники відпочивали, їх мозок сканували вчені.

Сканування виявило глибокі зміни в способах комунікації мозку.

ЛСД тимчасово реорганізував трафік мозку, запустивши зв'язок між частинами, які зазвичай не взаємодіють. Замість того, щоб подорожувати второваними автомагістралями, сигнали мозку йшли обхідними шляхами через крихітні польові дороги до віддалених місць в мозку.

"ЛСД змінює частини нашого мозку, які можуть комунікувати", — підкреслює Луппи.

Зокрема, зміна передачі сигналів тимчасово вплинула на те, як мозок сприймає і класифікує інформацію із зовнішнього світу. Вчені також виявили, що дія препарату на функцію мозку не була постійною протягом усього психоделічного досвіду.

Ці нові моделі передачі сигналів супроводжувалися почуттям блаженства, складними образами і феноменом, відомим як "розчинення его" або втрата почуття самосвідомості.

"Під впливом ЛСД мозок може вільно користуватися різними патернами функціонального зв'язку, які виходять за рамки того, що диктується анатомією. Імовірно, це призводить до незвичайних переживань, про які повідомлялося під час психоделічного стану".

Автори пишуть, що розуміння того, як саме психоделіки впливають на функцію мозку, "може дати підказку про терапевтичні ефекти ЛСД".

Це не перший раз, коли дослідники виявили, що психоделіки можуть змінювати зв'язки мозку. Гриби з псилоцибіном також можуть створювати ефект надзвʼязного мозку.