ЛСД действительно расширяет сознание, разрушая барьеры в мозге, – ученые

Психоделический препарат меняет то, как нейроны передают сигналы между собой.

Исследование показывает, что ЛСД может изменять сознание, освобождая мозг от естественных барьеров, позволяя нейронам работать иначе. Об этом сообщает LiveScience.

Человеческий мозг состоит из 86 млрд нейронов, которые связываются друг с другом через сеть соединений. Из-за ограниченного пространства в черепе не каждый нейрон имеет прямую связь с другим нейроном, тем более что мозг у разных людей имеет свои особенности. Но нейробиологам удалось создать карты, на которых примерно показано, как области мозга у среднестатистического человека связаны друг с другом.

"Если сравнить структуру мозга с дорогами, то функции мозга – это движение. ЛСД не изменил планировку дорог, но поменял движение транспорта", – говорит ведущий автор исследования из Кембриджского университета в Великобритании Андреа Луппи.

Она вместе с коллегами набрала 20 здоровых добровольцев, которые все ранее принимали психоделические препараты. Каждому добровольцу сделали два сканирования мозга с помощью функциональной магнитно-резонансная томографии с интервалом в две недели.

Перед первым сканированием участникам дали соленую воду в качестве плацебо, а перед вторым – 75 мкг ЛСД, растворенных в соленой воде. Пока участники отдыхали, их мозг сканировали ученые.

Сканирование выявило глубокие изменения в способах коммуникации мозга.

ЛСД временно реорганизовал трафик мозга, запустив связь между областями, которые обычно не взаимодействуют. Вместо того, чтобы путешествовать по проторенным автомагистралям, сигналы мозга шли обходными путями через крошечные проселочные дороги к отдаленным местам в мозге.

"ЛСД изменяет части нашего мозга, которые могут коммуницировать", – подчеркивает Луппи.

В частности, изменение передачи сигналов временно повлияло на то, как мозг воспринимает и классифицирует информацию из внешнего мира. Ученые также обнаружили, что действие препарата на функцию мозга не было постоянным на протяжении всего психоделического опыта.

Эти новые модели передачи сигналов сопровождались чувством блаженства, сложными образами и феноменом, известным как "растворение эго" или потеря чувства самосознания.

"Под влиянием ЛСД мозг может свободно пользоваться различными паттернами функциональной связи, которые выходят за рамки того, что диктуется анатомией. Предположительно, это приводит к необычным переживаниям, о которых сообщалось во время психоделического состояния".

Авторы пишут, что понимание того, как именно психоделики влияют на функцию мозга, "может дать подсказку о терапевтических эффектах ЛСД".

Это не первый раз, когда исследователи обнаружили, что психоделики могут изменять связи мозга. Грибы с псилоцибином также могут создавать эффект сверхсвязанного мозга.