Слідами Хантера Томпсона. Вчені розповіли, скільки насправді триває ефект канабісу

Дослідники провели перший у своєму роді метааналіз впливу ТГК на людину.

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Декриміналізація канабісу в різних країнах змусила вчених звернути увагу на вивчення тетрагідроканабінолу (ТГК) та його вплив на організм. У наукової спільноти були десятиліття, щоб вивчити зв'язок між алкоголем, інтоксикацією і впливом на організм та психіку людини. Водночас вживання канабісу все ще залишає відкритими деякі питання, пише Science Alert.

Команда вчених під керівництвом дієтолога USYD Даніель Маккартні провели перший у своєму роді метааналіз впливу ТГК на людину та її когнітивні здібності. Загалом вони вивчили дані близько 80 різних досліджень про те, як канабіноїди впливають на людину, її здатність виконувати різні функції, а також час впливу ТГК.

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У 80 вивчених статтях було описано понад 1,5 тисячі "результатів діяльності" людей, які приймали канабіс. Проаналізувавши доступні дані, вчені дійшли висновку, що ефект від вживання ТГК може тривати від 3 до 10 годин залежно від трьох факторів:

доза ТГК;

спосіб приймання канабісу (вдихання, пероральний прийом у вигляді їжі, капсул або крапель);

частота вживання канабісу.

За словами Маккартні, їм з командою вдалося виявити, що максимальний ефект при високих дозах ТГК, особливо перорально, може тривати до 10 годин. Однак середня тривалість дії становить близько 4 годин, коли приймаються нижчі дози ТГК і канабіс споживається за допомогою куріння або випаровування. Водночас вчені виявили, що порушення функцій може тривати до 6 годин, якщо вдихаються вищі дози ТГК та оцінюються складніші функції людини, наприклад, здатність керувати автомобілем.

За словами поведінкового фармаколога USYD Томаса Аркелла, їм з колегами також вдалося виявити, що постійні споживачі канабісу згодом можуть виробити певну толерантність і виконувати певні когнітивні завдання успішніше, ніж випадкові споживачі. Тому для визначення того, наскільки сильно канабіс впливає на когнітивні здібності постійних споживачів і скільки може тривати ефект, знадобиться низка додаткових тестів.

Вчені виявили, що постійні споживачі, як правило, не втрачають здатності водіння або інших складних когнітивних функцій, проте деякі порушення все ж таки виявляються і у них. У середньому результати показують, що у більшості випадків здатність водіння повертається десь через 5 годин після прийому канабісу.

За словами психофармаколога з Сіднейського університету (USYD) в Австралії, подібні дослідження впливу канабісу на когнітивні функції є важливими і надалі можуть стати основою для зміни законодавства різних країн. За словами вченого, сліди ТГК можна виявити в організмі через кілька тижнів після приймання канабісу, тоді як порушення від цього насправді не мають такого тривалого ефекту.

Раніше Фокус писав про те, що вчені пропонують відправляти астронавтів у космос із психоделіками.