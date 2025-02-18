Влаштовують ДТП: в Аргентині вирішили боротися з капібарами протизаплідними засобами (відео)

За деякими даними, за останні 3 роки кількість капібар в місті зросла втричі до понад 1000 особин. Гризуни облюбували один із найбагатших районів міста.

Related video

У столиці Аргентини Буенос-Айресі розробляють план боротьби з найбільшими у світі гризунами — капібарами. Хоча самі по собі тварини не завдають людям істотної шкоди, але вони нападають на собак і через велику чисельність влаштовують бійки між собою. Про це пише The Guardian.

Гризуни облюбували один із найбагатших районів столиці — Нордельту, ретельно озелененого та доглянутого передмістя в північній частині Буенос-Айреса.

Марсело Кантон, мешканець і речник Асоціації району Нордельта, каже, що капібари самі по собі не є проблемою, але "надмірне зростання" їхньої популяції є, додаючи, що це змушує істот "битися між собою, битися з собаками в приватних садах", що призводить до дорожньо-транспортних пригод.

"Тут капібари мають понад 500 гектарів озер і громадських парків, де немає хижаків і мисливців, які б ловили їх на забій", — говорить він.

Гризуни облюбували один із найбагатших районів столиці — Нордельту

За деякими даними, за останні 3 роки кількість капібар в місті зросла втричі до понад 1000 особин. Через це влада Буенос-Айреса хоче контролювати їхню популяцію завдяки вибірковій стерилізації та контрацепції. Для цього пропонують давати тваринам протизаплідні засоби.

Нові плани передбачають введення двох доз протизаплідних засобів 250 гризунам, відомим у місцевих жителях як карпінчос, які, як сподівається влада, зупинять розмноження протягом року.

Зоозахисники закликають не запроваджувати нову програму, а захистити капібар

Але не всі жителі згодні. Нордельта розташована в межах дельти Парани, екологічно важливого водно-болотного угіддя, де мешкає густа флора, велика кількість птахів і десятки видів ссавців.

Сільвія Сото та група "Nordelta Capybaras – ми ваш голос", кажуть, що плани щодо контролю популяції капібар не варто запроваджувати.

"Роками ми просили створити різні пов’язані між собою зелені зони, які функціонують як природні заповідники, з’єднані біологічними коридорами, щоб захистити капібар і зберегти їхнє виживання та співіснування у власному природному просторі", — сказав Сото, додавши, що дослідження групи "не були прийняті до уваги".

Екологи також закликають уряд захистити капібар.

Нагадаємо, що в Колумбії на жінку, яка купалася в озері, напала капібара. Гризун застрибнув їй на голову і почав кусати. Жінку врятував чоловік, який перебував на березі.