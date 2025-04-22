Парализовал жизнь города: в Улан-Удэ один грызун стал причиной исчезновения света (фото)

Вечером 20 апреля уличная крыса случайно обесточила две школы, садик, поликлинику и колесо обозрения в крупнейшем городе столицы Бурятии, Улан-Удэ, входящем в состав России. Из-за этого отдыхающие "зависли" в воздухе на местном колесе обозрения.

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О курьезном случае в России рассказал местный Telegram-канал Baza 21 апреля.

По данным канала, грызун пробрался к щитку в распределительной станции, расположенной на улице Краснофлотской. Он пробыл там некоторое время и устроил короткое замыкание. Пострадал из-за этого инцидента в частности местный аттракцион — колесо обозрения, которое как раз в то время работало.

"Кроме аттракциона без света на 40 минут остались две школы, детский сад, поликлиника и три насосные станции", — говорится в сообщении.

Отмечается, что отдыхающие, которые как раз находились на колесе обозрения, "зависли" на 40 минут в воздухе без всякого движения. Поэтому местным работникам пришлось снимать их с аттракциона вручную, ведь точно было неизвестно, надолго ли исчезла электроэнергия в Улан-Удэ.

Скрин видео канала: россияне вручную снимают отдыхающих

Местные СМИ также уточнили, какие именно объекты крысе удалось лишить электропитания на некоторое время.

"В частности без света вечером, 20 апреля, остались школы №18 и №56, детский сад "Оюна", городская поликлиника №3, несколько насосных станций", — отметили в бурятском Telegram-канале.

На место инцидента прибыли местные оперативные службы. Аварийным бригадам пришлось быстро перевести критически важные объекты в Улан-Удэ на резервное питание, а около 18:35 часов 20 апреля последствия курьезного случая удалось ликвидировать.

Напомним, ранее похожий курьезный инцидент случился на Шри-Ланке: там обезьяна устроила блэкаут по всей стране, когда контактировала с сетевым трансформатором. Об этом сообщило издание BBC 9 февраля.

Также на сайте Книги рекордов Гиннеса рассказали о необычной крысе, которая обладает уникальным обонянием, способным искать взрывчатку времен прошлых войн. Подробности об этом Фокус писал 5 апреля.

Зато в США кролик вызвал аварию на борту самолета, отправившегося в рейс: ему пришлось экстренно возвращаться на землю, как рассказали в издании ABC 17 апреля.