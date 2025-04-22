Паралізував життя міста: в Улан-Уде один гризун став причиною зникнення світла (фото)

Увечері 20 квітня вуличний щур випадково знеструмив дві школи, садок, поліклініку і колесо огляду в найбільшому місті столиці Бурятії, Улан-Уде, що входить до складу Росії. Через це відпочивальники "зависли" у повітрі на місцевому колесі огляду.

Related video

Про курйозний випадок у Росії розповів місцевий Telegram-канал Baza 21 квітня.

За даними каналу, гризун пробрався до щитка у розподільній станції, що розташований на вулиці Краснофлотській. Він пробув там деякий час та влаштував коротке замикання. Постраждав через цей інцидент зокрема місцевий атракціон — оглядове колесо, яке саме в той час працювало.

"Крім атракціону без світла на 40 хвилин залишилися дві школи, дитячий садок, поліклініка і три насосні станції", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відпочивальники, які саме перебували на колесі огляду, "зависли" на 40 хвилин у повітрі без жодного руху. Через це місцевим працівникам довелося знімати їх з атракціону вручну, адже достеменно було невідомо, чи надовго зникла електроенергія в Улан-Уде.

Скрін відео каналу: росіяни вручну знімають відпочивальників

Місцеві ЗМІ також уточнили, які саме об'єкти щуру вдалося позбавити електроживлення на деякий час.

"Зокрема без світла ввечері, 20 квітня, залишилися школи №18 і №56, дитячий садок "Оюна", міська поліклініка №3, кілька насосних станцій", — зазначили у бурятському Telegram-каналі.

На місце інциденту прибули місцеві оперативні служби. Аварійним бригадам довелося швидко перевести критично важливі об'єкти в Улан-Уде на резервне живлення, а близько до 18:35 години 20 квітня наслідки курйозного випадку вдалося ліквідувати.

Нагадаємо, раніше схожий курйозний інцидент трапився на Шрі-Ланці: там мавпа влаштувала блекаут по всій країні, коли контактувала з мережевим трансформатором. Про це повідомило видання BBC 9 лютого.

Також на сайті Книги рекордів Гіннеса розповіли про незвичайного щура, який володіє унікальним нюхом, здатним шукати вибухівку часів минулих воєн. Подробиці про це Фокус писав 5 квітня.

Натомість у США кролик спричинив аварію на борту літака, що відправився у рейс: йому довелося екстрено повертатися на землю, як розповіли у виданні ABC 17 квітня.