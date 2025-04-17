У США літаку довелося повернутися під час польоту через кролика, який незрозумілим чином заліз у двигун (фото)

Курйозний випадок із літаком трапився на борту літака United Airlines, який вилетів із міста Денвер і через 75 хвилин перебування у повітрі був змушений повернутися на землю. Кролик таємно потрапив у мотор, чим спричинив пожежу.

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Про інцидент за участі тварини у небі над Америкою розповіло видання ABC 16 квітня.

Літак United Airlines рейсу UA2325 мав відправитися з міста Денвер, що у штаті Колорадо, і прибути до Едмонтона — столиці провінції Альберта у Канаді. Подорож пасажирів мала зайняти кілька годин, однак їй здійснитися не судилося: тільки за деякий час перебування у небі пілоти помітили, що щось відбувається не так, як потрібно.

Повідомляється, що на борту раптово пролунав гучний вибух. Потім пасажири почули значну вібрацію, що прокотилася по салону.

"У літаку, який продовжував підійматися вгору, пролунав гучний вибух і значна вібрація", — поділився вже згодом один із пасажирів літака.

Після вибуху у двигуні літака здійнялося полум'я. Його можна побачити на кадрах інциденту, що оприлюднили у виданні.

Скріншот відео | полум'я на літаку

"Кожні кілька миттєвостей з двигуна йшов зворотний вогонь, гігантська вогняна куля за ним", — зазначив один із пасажирів.

Люди, що прямували до Канади на борту літака, запанікували: дехто потім зізнався журналістам, що уявив, як літак стрімко падає.

Однак пілоти, які вели літак, швидко відреагували на несправності. Вони розвернули повітряний борт через 75 хвилин перебування у небі та спрямували його до виходу на посадження.

Авіакомпанія натомість отримала сигнал про несправності й підготувала новий літак, аби пересадити стривожених пасажирів туди та відправити їх у заплановану мандрівку. Подія обійшлася без постраждалих, як зазначили журналісти.

З'ясувалося, що винуватцем курйозного інциденту, через який пасажирам довелося пережити справжній шок, став звичайний кролик. Тварина у незрозумілий спосіб потрапила до двигуна і спровокувала вибух, за яким послідувала пожежа.

7 квітня видання Daily Star розповіло про курйозний випадок, коли пілот літака несподівано приземлив борт на жваву трасу, заставши водіїв зненацька.

Також 1 квітня стало відомо про історію чоловіка, який випадково замовив доставку їжі через пів світу.