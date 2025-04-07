Пілот несподівано посадив літак на жваву трасу і застав водіїв зненацька (відео)

Пілот легкого літака Матеус Ренан Каладо здійснив аварійну посадку на завантаженій автостраді в Бразилії після відмови двигуна. Повітряне судно ледь не зіткнулося з вантажівкою та іншими машинами.

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Про це пише Daily Star.

Драматичний інцидент стався в суботу, 5 квітня, незадовго до полудня в південному штаті Санта-Катарина. Одномоторний літак Pelican 500 BR незабаром після вильоту з аеродрому в Гаурамірімі втратив потужність над трасою BR-1010 у районі міста Гарува. Пілот, 29-річний Матеус Ренан Каладо, був змушений терміново шукати місце для посадки — і приземлився просто на шосе, переповнене транспортом.

На борту також перебував 71-річний власник літака, бізнесмен Вальдеміро Жозе Мінелла. За даними поліції, обидва чоловіки не постраждали.

Очевидці зняли момент посадки на відео: літак насилу маневрував між вантажівками й легковими машинами, ледь не зачіпаючи дроти ліній електропередач. Жінка в автомобілі, що слідував за літаком, у паніці кричала: "Він зараз упаде на вантажівку! Він розіб'ється!".

Літак спочатку попрямував до трав'яного узбіччя, але в останній момент опустився на асфальт прямо перед автоцистерною, уникнувши зіткнення з іншими машинами. Водій одного з автомобілів встиг різко загальмувати, щоб уникнути удару.

Екстрені служби оперативно прибули на місце. Близько 17:00 за місцевим часом літак було відбуксировано, і рух на автостраді відновили. Наразі триває розслідування причин інциденту.

Багато хто в соцмережах відзначив блискучу реакцію пілота.

"Це було шикарно. Купіть цьому хлопцеві пива — неймовірне пілотування", — написав один користувач.

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