Темна сторона раю: турист показав, який вигляд має круїзний лайнер уночі (відео)

У мережі набирає популярності відео, в якому турист з борту круїзного лайнера показує, наскільки лякаючою може бути ніч посеред океану.

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Правдою про подорожі на круїзному лайнері поділився користувач із ніком @chasingthedream.hj у TikTok.

Безкрає сонце, блискуче море і щоденні зупинки в нових містах роблять круїзи мрією для багатьох. Вдень лайнери схожі на плавучий курорт, де можна розслабитися на палубі або насолоджуватися краєвидом з балкона. Але нічний бік цього "раю", як виявилося, може лякати до тремтіння.

Нещодавно в мережі з'явилося відео, яке стрімко стало вірусним, де турист ділиться страшним досвідом перебування на борту круїзного лайнера вночі. Кліп, опублікований користувачем TikTok @chasingthedream.hj, показує, наскільки похмурою і моторошною може бути атмосфера за бортом після заходу сонця.

"Круїзи прекрасні, поки ви не усвідомлюєте, наскільки темним стає океан уночі", — йдеться в ролику.

Автор стверджує, що тільки той, хто сам був у подібному плаванні, може зрозуміти це відчуття: "Це найчорніший колір, який ви коли-небудь бачили".

Відео викликало бурхливу реакцію в коментарях:

"Просто уявіть, як почувалися люди на "Титаніку", опинившись у глушині, коли під вами щось було. Ось це страшно";

"Наче навколишній світ не існує, і ти пливеш у чорній порожнечі".

Дехто зізнався, що така атмосфера вселяє в них жах, тоді як інші задалися питанням, чому, попри повну темряву, не видно жодної зірки. Справа в самому лайнері: через яскраве освітлення палуби очі не встигають звикнути до темряви, і зірки стають майже невидимими.

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