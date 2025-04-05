Темная сторона рая: турист показал, как выглядит круизный лайнер ночью (видео)

В сети набирает популярность видео, в котором турист с борта круизного лайнера показывает, насколько пугающей может быть ночь посреди океана.

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Правдой о путешествиях на круизном лайнере поделился пользователь с ником @chasingthedream.hj в TikTok.

Бескрайнее солнце, сверкающее море и ежедневные остановки в новых городах делают круизы мечтой для многих. Днем лайнеры похожи на плавучий курорт, где можно расслабиться на палубе или наслаждаться видом с балкона. Но ночная сторона этого "рая", как оказалось, может пугать до дрожи.

Недавно в сети появилось видео, стремительно ставшее вирусным, где турист делится пугающим опытом пребывания на борту круизного лайнера ночью. Клип, опубликованный пользователем TikTok @chasingthedream.hj, показывает, насколько мрачной и жуткой может быть атмосфера за бортом после захода солнца.

"Круизы прекрасны, пока вы не осознаете, насколько темным становится океан ночью", — говорится в ролике.

Автор утверждает, что только тот, кто сам был в подобном плавании, может понять это ощущение: "Это самый черный цвет, который вы когда-либо видели".

Видео вызвало бурную реакцию в комментариях:

"Просто представьте, как себя чувствовали люди на "Титанике", оказавшись в глуши, когда под вами что-то было. Вот это страшно";

"Как будто окружающий мир не существует, и ты плывешь в черной пустоте".

Некоторые признались, что подобная атмосфера внушает им ужас, в то время как другие задались вопросом, почему, несмотря на полную тьму, не видно ни одной звезды. Дело в самом лайнере: из-за яркого освещения палубы глаза не успевают привыкнуть к темноте, и звезды становятся почти невидимыми.

Ранее Фокус сообщал, что подруги отправились в отпуск мечты, но ошиблись страной. Линн Мазоуз и Кира Смит мечтали о пляжах, но из-за путаницы с билетами сели не на тот рейс. Ошибка обернулась спонтанным приключением с неожиданно счастливым финалом.

Также стало известно, что загадочное фото с пляжа напугало людей. Таинственная фигура на снимке вызвала споры в соцсетях, а предупреждение спасателей лишь усилило интригу.