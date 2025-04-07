Пилот неожиданно посадил самолет на оживленную трассу и застал водителей врасплох (видео)

Пилот легкого самолета Матеус Ренан Каладо совершил аварийную посадку на загруженной автостраде в Бразилии после отказа двигателя. Воздушное судно едва не столкнулось с грузовиком и другими машинами.

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Об этом пишет Daily Star.

Драматичный инцидент произошел в субботу, 5 апреля, незадолго до полудня в южном штате Санта-Катарина. Одномоторный самолет Pelican 500 BR вскоре после вылета из аэродрома в Гаурамириме потерял мощность над трассой BR-1010 в районе города Гарува. Пилот, 29-летний Матеус Ренан Каладо, был вынужден срочно искать место для посадки — и приземлился прямо на шоссе, переполненное транспортом.

На борту также находился 71-летний владелец самолета, бизнесмен Вальдемиро Жозе Минелла. По данным полиции, оба мужчины не пострадали.

Очевидцы сняли момент посадки на видео: самолет с трудом маневрировал между грузовиками и легковыми машинами, едва не задевая провода линий электропередач. Женщина в автомобиле, следовавшем за самолетом, в панике кричала: "Он сейчас упадет на грузовик! Он разобьется!".

Самолет сначала направился к травяной обочине, но в последний момент опустился на асфальт прямо перед автоцистерной, избежав столкновения с другими машинами. Водитель одного из автомобилей успел резко затормозить, чтобы избежать удара.

Экстренные службы оперативно прибыли на место. Около 17:00 по местному времени самолет был отбуксирован, и движение на автостраде восстановили. Сейчас идет расследование причин инцидента.

Многие в соцсетях отметили блестящую реакцию пилота.

"Это было шикарно. Купите этому парню пива — невероятное пилотирование", — написал один пользователь.

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