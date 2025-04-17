В США самолету пришлось вернуться во время полета из-за кролика, который непонятным образом залез в двигатель (фото)
Курьезный случай с самолетом произошел на борту самолета United Airlines, который вылетел из города Денвер и через 75 минут пребывания в воздухе был вынужден вернуться на землю. Кролик тайно попал в мотор, чем вызвал пожар.
Об инциденте с участием животного в небе над Америкой рассказало издание ABC 16 апреля.
Самолет United Airlines рейса UA2325 должен был отправиться из города Денвер, что в штате Колорадо, и прибыть в Эдмонтон — столицу провинции Альберта в Канаде. Путешествие пассажиров должно было занять несколько часов, однако ему осуществиться не суждено: только через некоторое время пребывания в небе пилоты заметили, что что-то происходит не так, как нужно.
Сообщается, что на борту внезапно раздался громкий взрыв. Затем пассажиры услышали значительную вибрацию, прокатившуюся по салону.
"В самолете, который продолжал подниматься вверх, раздался громкий взрыв и значительная вибрация", — поделился уже позже один из пассажиров самолета.
После взрыва в двигателе самолета поднялось пламя. Его можно увидеть на кадрах инцидента, которые обнародовали в издании.
"Каждые несколько мгновений из двигателя шел обратный огонь, гигантский огненный шар за ним", — отметил один из пассажиров.
Люди, направлявшиеся в Канаду на борту самолета, запаниковали: некоторые потом признались журналистам, что представили, как самолет стремительно падает.
Однако пилоты, которые вели самолет, быстро отреагировали на неисправности. Они развернули воздушный борт через 75 минут пребывания в небе и направили его к выходу на посадку.
Авиакомпания взамен получила сигнал о неисправности и подготовила новый самолет, чтобы пересадить встревоженных пассажиров туда и отправить их в запланированное путешествие. Происшествие обошлось без пострадавших, как отметили журналисты.
Выяснилось, что виновником курьезного инцидента, из-за которого пассажирам пришлось пережить настоящий шок, стал обычный кролик. Животное непонятным образом попало в двигатель и спровоцировало взрыв, за которым последовал пожар.
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Также 1 апреля стало известно об истории мужчины, который случайно заказал доставку еды через полмира.