В США самолету пришлось вернуться во время полета из-за кролика, который непонятным образом залез в двигатель (фото)

Курьезный случай с самолетом произошел на борту самолета United Airlines, который вылетел из города Денвер и через 75 минут пребывания в воздухе был вынужден вернуться на землю. Кролик тайно попал в мотор, чем вызвал пожар.

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Об инциденте с участием животного в небе над Америкой рассказало издание ABC 16 апреля.

Самолет United Airlines рейса UA2325 должен был отправиться из города Денвер, что в штате Колорадо, и прибыть в Эдмонтон — столицу провинции Альберта в Канаде. Путешествие пассажиров должно было занять несколько часов, однако ему осуществиться не суждено: только через некоторое время пребывания в небе пилоты заметили, что что-то происходит не так, как нужно.

Сообщается, что на борту внезапно раздался громкий взрыв. Затем пассажиры услышали значительную вибрацию, прокатившуюся по салону.

"В самолете, который продолжал подниматься вверх, раздался громкий взрыв и значительная вибрация", — поделился уже позже один из пассажиров самолета.

После взрыва в двигателе самолета поднялось пламя. Его можно увидеть на кадрах инцидента, которые обнародовали в издании.

Скриншот видео с пламенем на самолете

"Каждые несколько мгновений из двигателя шел обратный огонь, гигантский огненный шар за ним", — отметил один из пассажиров.

Люди, направлявшиеся в Канаду на борту самолета, запаниковали: некоторые потом признались журналистам, что представили, как самолет стремительно падает.

Однако пилоты, которые вели самолет, быстро отреагировали на неисправности. Они развернули воздушный борт через 75 минут пребывания в небе и направили его к выходу на посадку.

Авиакомпания взамен получила сигнал о неисправности и подготовила новый самолет, чтобы пересадить встревоженных пассажиров туда и отправить их в запланированное путешествие. Происшествие обошлось без пострадавших, как отметили журналисты.

Выяснилось, что виновником курьезного инцидента, из-за которого пассажирам пришлось пережить настоящий шок, стал обычный кролик. Животное непонятным образом попало в двигатель и спровоцировало взрыв, за которым последовал пожар.

7 апреля издание Daily Star рассказало о курьезном случае, когда пилот самолета неожиданно приземлил борт на оживленную трассу, застав водителей врасплох.

Также 1 апреля стало известно об истории мужчины, который случайно заказал доставку еды через полмира.