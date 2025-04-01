Курьер уже в пути: мужчина случайно заказал доставку еды через полмира (фото)

29-летний Ойсин Ленехан, недавно перебравшийся из Северной Ирландии в Австралию, оказался в курьезной ситуации. Мужчина случайно заказал еду за 9600 миль (15,4 тысячи км) от себя.

Related video

Об этом пишет What’s the Jam.

Ойсин Ленехан временно жил у своих друзей Кайла и Сары, пока искал собственное жилье. В один из вечеров компания решила устроить уютный вечер с пиццей и напитками. Ойсин взялся за заказ на Uber Eats, выбрав две пиццы с курицей барбекю, чесночный хлеб и чипсы — на сумму около 50 фунтов стерлингов (примерно 2600 гривен).

"Я был уверен, что оформляю заказ в местном заведении. Все шло по плану — до того момента, пока не пришло уведомление о подтверждении доставки. Приложение показывало, что курьер был уже в пути", — рассказал Ойсин.

Проверив адрес, он понял, что еда направляется не в Мельбурн, а в дом неподалеку от Дублина, где он жил ранее.

"У меня буквально упало сердце. Мы были голодны, все уже настроились на ужин — и вдруг это. Пришлось начинать с нуля: что заказывать, откуда, и кто вообще виноват", — добавил он.

Ойсин Ленехан звонит, чтобы отменить свой заказ Фото: Jam Press

Реакция на инцидент оказалась неожиданной. Сара начала снимать происходящее, и вскоре кадры, на которых видно как Ойсин звонит в пиццерию, прося вернуть деньги, становятся вирусными в соцсетях.

"Сразу посыпались сообщения — кто-то хотел его номер, кто-то предлагал прислать ему еду. Люди были в восторге. Нам казалось, что на этом все и закончится, но просмотры только продолжают расти", — добавил друг Кайл.

Сам Ойсин не расстроился: деньги за заказ удалось вернуть, а внимание к его персоне его скорее позабавило.

"Для меня это не новость — со мной часто происходят всякие нелепости. Я рад, что люди посмеялись", — отметил он.

Ранее Фокус сообщал, что загадочное фото с пляжа напугало людей. Таинственная фигура на снимке вызвала споры в соцсетях, а предупреждение спасателей лишь усилило интригу.

Также стало известно, что главная достопримечательность "лучшего в мире аэропорта" разочаровала туристов. Джессика Джейн Тернер и ее партнер Джаспер продали свой дом, уволились с работы и отправились в путешествие по миру. Девушка мечтала провести несколько часов в знаменитом аэропорту, но реальность оказалась далеко не такой, как она представляла.