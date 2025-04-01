Кур'єр уже в дорозі: чоловік випадково замовив доставку їжі через пів світу (фото)

29-річний Ойсін Ленехан, який нещодавно перебрався з Північної Ірландії до Австралії, опинився в курйозній ситуації. Чоловік випадково замовив їжу за 9600 миль (15,4 тисячі км) від себе.

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Про це пише What's the Jam.

Ойсін Ленехан тимчасово жив у своїх друзів Кайла та Сари, поки шукав власне житло. Одного вечора компанія вирішила влаштувати затишний вечір із піцою та напоями. Ойсін взявся за замовлення на Uber Eats, обравши дві піци з куркою барбекю, часниковий хліб і чипси — на суму близько 50 фунтів стерлінгів (приблизно 2600 гривень).

"Я був упевнений, що оформляю замовлення в місцевому закладі. Усе йшло за планом — до того моменту, поки не прийшло повідомлення про підтвердження доставки. Додаток показував, що кур'єр був уже в дорозі", — розповів Ойсін.

Перевіривши адресу, він зрозумів, що їжа прямує не в Мельбурн, а в будинок неподалік від Дубліна, де він жив раніше.

"У мене буквально впало серце. Ми були голодні, всі вже налаштувалися на вечерю — і раптом це. Довелося починати з нуля: що замовляти, звідки, і хто взагалі винен", — додав він.

Ойсін Ленехан телефонує, щоб скасувати своє замовлення Фото: Jam Press

Реакція на інцидент виявилася несподіваною. Сара почала знімати те, що відбувається, і незабаром кадри, на яких видно як Ойсін дзвонить у піцерію, просячи повернути гроші, стають вірусними в соцмережах.

"Одразу посипалися повідомлення — хтось хотів його номер, хтось пропонував надіслати йому їжу. Люди були в захваті. Нам здавалося, що на цьому все й закінчиться, але перегляди тільки продовжують зростати", — додав друг Кайл.

Сам Ойсін не засмутився: гроші за замовлення вдалося повернути, а увага до його персони його радше потішила.

"Для мене це не новина — зі мною часто відбуваються всякі безглуздості. Я радий, що люди посміялися", — зазначив він.

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