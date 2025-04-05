Цей гризун здивує кожного: щур-рекордсмен має унікальний нюх, що знаходить вибухівку (фото)

Щур із Танзанії на ймення Ронін у період із серпня 2021 року по лютий 2025 року самотужки виявив 109 протипіхотних мін, а також 15 інших боєприпасів, що залишилися ще з часів минулих воєн. Тепер він претендує на звання рекордсмена.

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Щур Ронін — один із підопічних бельгійської некомерційної організації APOPO, яка понад 25 років займається відновленням репутації цих гризунів, а також допомагає країнам, що постраждали через бойові дії у різні часи та у різних куточках планети.

Однією з розробок цієї організації є програма, в ході якої співробітники навчають африканських гігантських щурів знаходити за допомогою нюхових рецепторів небезпечні хімікати чи зброю, які часто залишаються у покинутих місцях після бойових дій. Організація співпрацює з танзанським Сільськогосподарським університетом, де народжуються та вирощуються такі гризуни.

Ронін — один із учасників цієї програми. Він не тільки натренував свій нюх так, що став незамінним помічником людей у пошуках старої вибухівки, а й досягнув у цій сфері чимало результатів.

Книга рекордів Гіннеса | щур-рекордсмен Ронін

В регіоні Сіємреап у Камбоджі у період із серпня 2021 року по лютий 2025 року він зумів виявити 109 протипіхотних мін, а також 15 інших боєприпасів, які не розірвалися з часів бойових дій. Зараз Роніну 5 років і люди, з якими він працює, описують його як надзвичайно працьовитого.

"Його інтелект і природна допитливість допомагають йому залишатися зацікавленим. Пошук мін для нього як весела гра, і не буває двох однакових днів", — розповідає одна з працівниць.

Головна менеджерка Роніна розповіла, що приклад Роніна доводить особливу роль, яку можуть відігравати гризуни у житті людей.

"Досягнення Роніна є свідченням неймовірного потенціалу щурів. Він не просто актив: він цінний партнер і колега", — розповіла менеджерка Фанні.

Книга рекордів Гіннеса | щур-рекордсмен Ронін

Зараз Ронін претендує на звання рекордсмена у категорії найбільшої кількості наземних мін, виявлених щуром. Його попередник, щур Магава, зумів знайти 71 міну у період з 2016 по 2021 роки. З 2021 року він був "у відставці", але у 2022 році помер від старості.

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