Надзвичайно коротка, але дуже грайлива: коза-рекордсменка готується стати мамою (фото)

Представниця виду канадських карликових кіз виявилася ще меншою, ніж її карликові родичі: вона сягає висотою 42,7 см, а довжиною — 33,5 см.

Related video

Мешканка ферми в індійському штаті Керала коза Карумбі здивувала свого власника Пітера Лену: виявилося, що вона претендує на рекорд через те, що відрізняється від інших представників свого виду надзвичайно невеликою довжиною тіла. Серед інших його кіз та ще тварин на фермі вона відрізняється також своєю грайливістю, яку проявляє буквально до всіх мешканців господарства. До того ж вона готується вкотре стати мамою, а власник не може дочекатися, щоб побачити її крихітне дитинча. Про це розповіли представники Книги рекордів Гіннеса на сайті.

Фермер зізнався, що звик до того, що його кози завжди труться до ніг та навіть ставлять підніжки, тому не одразу побачив, що одна з його підопічних відрізняється серед них.

Однак з'ясувалося раптом, що Карумбі при зрості всього 1 фут 3 дюйми (40,50 см) у повноцінному чотирирічному віці серед кіз свого різновиду є найкоротшою живою козою у світі.

Цікаво, що підказав фермеру податися на світовий рекорд пересічний гість, який побачив, що Карумбі — особлива. Пітер взяв своїх кіз та повіз до ветеринара, який і визначив ріст, довжину та вагу тварин, зокрема й Карумбі.

Книга рекордів Гіннеса | найкоротша жива коза у світі

Вона народилася у 2021 році і належить до виду канадських карликових кіз. Як зазначають у Книзі рекордів Гіннеса, вони відомі своєю кремезною статурою та генетичною карликовістю. Ця генетична спадковість не дозволяє їхнім ногам виростати вище 53-х см у довжину.

Книга рекордів Гіннеса | найкоротша жива коза у світі

Попри свою особливість, Карумбі — дуже соціальна істота, як розповідає фермер. Він розповів, що коза радо грається з усіма мешканцями господарства, і йдеться не тільки про кіз, а й кроликів, курей, качок та інших звірят.

Пітер зізнався, що встановлення рекорду для нього — привілей. Сам фермер очікує з нетерпінням на появу малюка, якого невдовзі має народити Карумбі, і вважає, що козеня також буде дуже крихітним.

Раніше Фокус дізнавався, як українська сім'я вибралася з міста до села та їздить на роботу 200 кілометрів.

Також Фокус показував, як виглядає найвищий у світі бик, який став улюбленцем людей та є дуже грайливим.