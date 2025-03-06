Найвищий у світі бик — найніжніший "велетень" і улюбленець людей (фото, відео)

Рекордсмен сягає майже 2 метри ростом і важить 1133,9 кілограмів, з'їдаючи за місяць стільки кілограмів їжі, скільки сягає його вага. Водночас велетень милий та ніжний.

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Семирічний бичок Біф народився і мешкає у Канаді: його власниця завела тварину для верхової їзди, що почала робити вже коли йому було два роки. Однак бичок отримав невдовзі травму, а коли одужав, то став занадто великим для будь-якого сідла. Та канадка швидко прив'язалася до тварини і вирішила більше ніколи із ним не розлучатися: вона стверджує, що він справжній улюбленець багатьох людей, який, попри свої великі розміри, є "найніжнішим велетнем" серед усіх. Про незвичайного канадського бичка розповіли на сайті Книги рекордів Гіннеса 3 березня.

Жасмін Енц, власниця дивовижного бичка, стверджує, що у дитинстві не було жодних натяків на те, що Біф якось буде відрізнятися за розмірами від своїх родичів. Однак у два роки він вже був вищим за Жасмін, а згодом вона почала спостерігати те, що бичок переріс "своїх друзів-коней".

Книга рекордів Гіннеса | бичок Біф

Щоб бути здоровим, Біф кожного місяця з'їдає стільки кілограмів їжі, скільки важить сам. Власниця розповідає, що тварина їсть "високоякісну люцерну", а також пасеться на траві та сіні. Коли бичок пасеться, його часто помічають люди, адже такого велетня не можна не помітити.

"Мені найбільше подобається спостерігати за виразами облич людей, коли ми підходимо до нього, коли він лежить, а вони дивляться, як він розгортається і підіймається!", — розповідає Жасмін.

Водночас Біф людям подобається, попри те, що спершу дещо лякає своїми розмірами. Канадка каже, що він "лагідний велетень", який дуже любить, коли його годують солодощами. Найулюбленіші солодощі бичка — гарбузи.

З грудня 2023 року Біф утримує звання найвищого живого бичка. Він лише на пів дюйма вищий від свого попередника, як пишуть у Книзі рекордів Гіннеса.

Нерідко великі за розмірами тварини виявляються дуже грайливими та лагідними. Раніше Фокус розповідав про історію найвищого у світі водяного буйвола, який поводиться, мов грайливе цуценя.

Також раніше у мережі показали, як установив рекорд собака, що проїхав на скейтборді через "людський" тунель. Його утворило 40 людей, а кокер-спанієль спокійно та впевнено проїхався ним.